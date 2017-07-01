Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Вильярреала» Швец подписал контракт с «Ахматом»

Экс-игрок «Вильярреала» Швец подписал контракт с «Ахматом»

1 июля 2017, 15:30
6

Российский футболист Антон Швец стал футболистом грозненского «Ахмата». Его трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Подписание 24-летнего игрока прокомментировал президент чеченского клуба Магомед Даудов.

«Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы «Сарагоса» и «Вильярреал», тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив «Ахмат» пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии. Играя на позиции опорного полузащитника действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо – жестко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!», – написал Даудов.

Футболист является воспитанником московского «Спартака». БОльшую часть своей карьеры Швец провел Испании, где выступал за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала».

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Вильярреал Швец Антон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
river31
1498912490
Блин, никак не привыкну к новому названию клуба.
Ответить
hevbn 28
1498913301
Очень загадочный игрок этот Швец ,несколько лет о нем слышу , но даже близко его не видывал , хотя ему уже 24 года.А он все за молодежные команды играл , но вообще у Кононова хороший "нюх" на игроков, может и сумеет себя показать в Ахмате , вообще Ахмат для меня это одна из самых главных загадок в предстоящем сезоне ( на что они смогут претендовать совершенно не понятно).
Ответить
Тазит
1498914583
Вроде толковый парень...к тому же паспорт...удачи ему и команде... Приглашение Кононова меня очень обнадёживает.
Ответить
x-x-x-x-x
1498943204
удачи ему и Тереку!!!!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
1
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
3
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
6
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
15
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
14
Все новости
Все новости
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
1
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
2
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
7
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
13
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+