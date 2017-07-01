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    Экс-игрок «Вильярреала» Швец подписал контракт с «Ахматом»

    Российский футболист Антон Швец стал футболистом грозненского «Ахмата». Его трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Подписание 24-летнего игрока прокомментировал президент чеченского клуба Магомед Даудов.

    «Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы «Сарагоса» и «Вильярреал», тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив «Ахмат» пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии. Играя на позиции опорного полузащитника действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо – жестко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!», – написал Даудов.

    Футболист является воспитанником московского «Спартака». БОльшую часть своей карьеры Швец провел Испании, где выступал за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    01.07.2017 15:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 июля 2017, 00:06

      удачи ему и Тереку!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 июля 2017, 16:09

      Вроде толковый парень...к тому же паспорт...удачи ему и команде... Приглашение Кононова меня очень обнадёживает.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2017, 15:48

      Очень загадочный игрок этот Швец ,несколько лет о нем слышу , но даже близко его не видывал , хотя ему уже 24 года.А он все за молодежные команды играл , но вообще у Кононова хороший "нюх" на игроков, может и сумеет себя показать в Ахмате , вообще Ахмат для меня это одна из самых главных загадок в предстоящем сезоне ( на что они смогут претендовать совершенно не понятно).

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > hevbn 28 1 июля 2017, 18:57

      кононов мурло безхребетное будет столице поклонятся

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 1 июля 2017, 15:34

      Блин, никак не привыкну к новому названию клуба.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > river31 2 июля 2017, 10:16

      Да, так и хочется поправить оппонента...

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