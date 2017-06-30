Ткачев близок к переходу в «Арсенал», Торбинского не устраивают условия контракта

Тульский «Арсенал», который недавно возглавил черногорский специалист Миодраг Божович, продолжает вести летнюю трансферную кампанию. Так, в скором времени пополнить стан туляков должен полузащитник Сергей Ткачев, права на которого принадлежат московскому ЦСКА. «Пушкари» намерены взять хавбека в годичную аренду.

Ранее сообщалось, что в «Арсенал» перейдет еще один полузащитник – Дмитрий Торбинский, являющийся ныне свободным агентом. Однако стороны не сошлись в условиях контракта, и, скорее всего, бронзового призера Евро-2008 в Туле не будет.

Что касается Ткачева, то минувший сезон он провел в аренде в самарских «Крыльях Советов», сыграл 20 матчей и забил два гола.