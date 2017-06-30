Панюков отправился на второй сбор «Зенита»

В пятницу, 30 июня, санкт-петербургский «Зенит» отправился на второй по счету предсезонный сбор. Он пройдет в австрийском Кицбюэле, и на него вместе с сине-бело-голубыми отправился нападающий Андрей Панюков, находящийся в команде на просмотре.

Полностью список отбывших в Австрию санкт-петербуржцев выглядит так: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло, Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артeм Дзюба и Лука Джорджевич.

В рамках учебно-тренировочного сбора подопечные Роберто Манчини проведут два матча. 4 июля соперником россиян станет венская «Аустрия», а оппонент на 8 июля еще уточняется.