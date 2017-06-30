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  • Сарсания: «С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду»

Сарсания: «С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду»

30 июня 2017, 16:27
7

Полузащитник «Зенита» Эрнани проведет следующий сезон на правах аренды. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

«С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду. Есть один немецкий и один итальянский клуб, которые хотят взять в аренду игрока. Думаю, в ближайшие пару дней пройдут переговоры, и тогда можно будет сказать, случится это или нет. Мы тоже заинтересованы, чтобы Эрнани играл, но в «Зените» на данный момент, думаю, он такую практику иметь не сможет», — сказал Сарсания.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Эрнани провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бразильского хавбека хочет взять в аренду новичок Серии А СПАЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Эрнани Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Андрей Питерский
1498831087
Счастливого пути! (на хрена вообще покупали?)
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tambovchanin
1498834700
в районе 8млн
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Недовольный
1498838738
Вот и пошел по швам газовый мешок У Манчини, после таких вестей, будет шок Хотел тренировать супер-звезд,а будет играть в ЛЕ Добро пожаловать в отстойный клуб что на Неве
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