Полузащитник «Зенита» Эрнани проведет следующий сезон на правах аренды. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

«С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду. Есть один немецкий и один итальянский клуб, которые хотят взять в аренду игрока. Думаю, в ближайшие пару дней пройдут переговоры, и тогда можно будет сказать, случится это или нет. Мы тоже заинтересованы, чтобы Эрнани играл, но в «Зените» на данный момент, думаю, он такую практику иметь не сможет», — сказал Сарсания.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Эрнани провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бразильского хавбека хочет взять в аренду новичок Серии А СПАЛ.