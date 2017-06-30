В «Зените» опровергли информацию об интересе к Смолову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что петербургский клуб может приобрести этим летом нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить «быкам» за 27-летнего форварда 30 миллионов евро.

«Информация о том, что мы делали предложение по Смолову, действительности не соответствует», – сказал Сарсания.

Напомним, ранее появилась информация, что на игрока сборной России также претендует «Спартак».

В прошлом сезоне РФПЛ Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах.