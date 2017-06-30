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В «Зените» опровергли информацию об интересе к Смолову

30 июня 2017, 12:06
12

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что петербургский клуб может приобрести этим летом нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить «быкам» за 27-летнего форварда 30 миллионов евро.

«Информация о том, что мы делали предложение по Смолову, действительности не соответствует», – сказал Сарсания.

Напомним, ранее появилась информация, что на игрока сборной России также претендует «Спартак».

В прошлом сезоне РФПЛ Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Сарсания Константин
Комментарии (12)
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карасевщина
1498815325
да ладно уже поди перевод готовят на карточку
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vgarakh
1498817069
Тоже самое говорил про Полоза и Ерохина. Трепло.
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Superviser77
1498818361
Я не я и Федя не моя...))
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sheddy
1498820126
А ведь когда то смеялись, что не забивной... )))
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NotFound
1498820198
Сначала напишут новость, через пару часов - опровержение )
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Garrincha58
1498822499
100 и больше проц.,что его не будет в Зените
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dok66
1498822608
Кто-то просто "греет" интернет ,,,, ))
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Андрей Питерский
1498826578
Ну слава богу! Но дыма без огня не бывает. Кому то на Феде срочно надо заработать. Греют собаки рынок.
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первый третий с права
1498826787
так понятно ж кто будет платить бешаные бабки за игрока который на рынке стоит "копейки"
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