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Раньери не увидел предательства в решении Доннаруммы

30 июня 2017, 11:42
4

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери не считает предательством решение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.

«Вряд ли это связано с деньгами, мне вообще смешно говорить о каком-то предательстве. Думаю, что он продлит контракт, если будет верить в успех. Деньги явно не имеют значения, потому что предложение от «Милана» велико. Речь идет скорее об амбициях, о его профессиональном пути.

Если Доннарумма перейдет в «Реал», вероятно, он выиграет две-три Лиги чемпионов в ближайшее два-три года. Это наверняка. Понятно, что у него есть сомнения. Но все говорят о каком-то предательстве. Но если он останется, то это будет проявлением огромной любви к «Милану», – приводит слова Раньери Gazzetta dello Sport.

Напомним, возобновление переговоров голкипера с клубом должно состояться в ближайшие дни.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Нант Реал Доннарумма Джанлуиджи Раньери Клаудио
Комментарии (4)
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kotmyshka
1498814783
А мне интересно, если слесарь дядя Вася переходит из ЖЭКа №5 в ЖЭК №8, можно ли его считать предателем?
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KOL063
1498815153
Все кто говорят про предательство лицемеры. Футбол для игрока это прежде всего работа. А как и любой другой человек, футболист хочет больше получать на рабочем месте и чтобы его место работы было более перспективным. Взять любого рабочего человека получающего 30-40 тыс. руб., вряд ли он откажется принять предложение от более крупной компании с зарплатой 150-200 тыс. руб. Так что не нужно говорить про предательство. А проявлять любовь к клубу это уже дело каждого. Главное исправно выполнять свои обязанности.
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panmon
1498820256
Как так - он выиграет две-три Лиги чемпионов в ближайшее два-три года? Это наверняка? Что это за ЛЧ такая что ее Реал 4 раза за 5 лет возьмет? А Доннарумма все верно делает. В Милане нечего ловить! Сейчас надежды подает а через 5 лет будет как Акинфеев рекордные серии устанавливать... Всему свое время и, как потенциально лучшему вратарю мира, ему нужно искать соответсвующую команду которая борется как минимум за один титул а не за попадание в кубок УЕФА
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dok66
1498822737
А предательство здесь не причем . Жаль , если его карьера пойдет вниз ...
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