Раньери не увидел предательства в решении Доннаруммы

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери не считает предательством решение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.

«Вряд ли это связано с деньгами, мне вообще смешно говорить о каком-то предательстве. Думаю, что он продлит контракт, если будет верить в успех. Деньги явно не имеют значения, потому что предложение от «Милана» велико. Речь идет скорее об амбициях, о его профессиональном пути.

Если Доннарумма перейдет в «Реал», вероятно, он выиграет две-три Лиги чемпионов в ближайшее два-три года. Это наверняка. Понятно, что у него есть сомнения. Но все говорят о каком-то предательстве. Но если он останется, то это будет проявлением огромной любви к «Милану», – приводит слова Раньери Gazzetta dello Sport.

Напомним, возобновление переговоров голкипера с клубом должно состояться в ближайшие дни.