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«Динамо» удалось ликвидировать все свои задолженности

30 июня 2017, 09:55
8

Председатель Центрального совета спортобщества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовом состоянии футбольного клуба. По его словам, бело-голубым удалось ликвидировать все задолженности.

«Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведется правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: «Дайте денег, иначе все будет плохо!» – то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит. Например, в случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объем средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным «Динамо» все гораздо прозрачнее и последовательнее.

С того момента мы реализовали принадлежавшие клубу активы на сумму 6,5 млрд рублей. Поэтому к весне названный тогда долг сократился вдвое. Кроме того, с прошлой осени изменился курс рубля к основным мировым валютам, что сыграло в пользу «Динамо», потому что названная осенью Муравьевым цифра считалась исходя из тогдашнего соотношения. Для экспортеров укрепление национальной валюты невыгодно, а для тех, кто имеет долги и обязательства в иностранной валюте, это выгодно. Ввиду укрепления рубля наше финансовое положение улучшилось. Не скажу, насколько снизилась задолженность, но сократилась она существенно. А 14 июня президиум общества «Динамо» одобрил трехсторонний меморандум о намерениях между ОГО ВФСО «Динамо», АО «Футбольный клуб «Динамо» и компанией Eflen Constructions, Ltd, структурой Бориса Ротенберга, в соответствии с которым предусматривается погашение задолженности футбольного клуба перед Eflen Constructions путем передачи ВФСО «Динамо» 17,3 % участия в уставном капитале ЗАО «Управляющая компания «Динамо».

Благодаря этой сделке удалось ликвидировать долговую нагрузку футбольного клуба. Исходя из этого, могу сообщить, что на сегодняшний день у футбольного «Динамо» нет долгов. Вся затратная часть, которая была предусмотрена с момента моего прихода на пост председателя ВФСО и назначения Муравьева генеральным директором ФК «Динамо», полностью обеспечивается, и дефицита бюджета у нас нет. Поэтому текущей задолженности нет», – заявил Стржалковский.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
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FanatSerj
1498806557
Как всегда мутно и хер проссышь, но новость хорошая. Но на то он и российский чемпионат, где игроки с контрактами, "бесплатно" уходят ))
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bset
1498806632
Погребняку зарплату выплатили?
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Stavropolets
1498816851
Удачи в новом сезоне
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dok66
1498823651
Если это правда , то респект новому менеджменту ! Но что-то кажется , что Боря Ротенберг так просто простить долги не мог !
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orstho-68
1498828331
Поживем - увидим, как говорится - ковер покажет
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denisrebrikov
1498837070
Хорошие новости, если правду говорит то респект новому руководству! Вытаскивают из болота команду, очень хорошие новости. Динамо живет и будет жить всегда!
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olebar73
1498838813
Это называется - продали всё что можно.Особенно жаль красавчик стадион.
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Pourport
1498839671
Все продали наверно начисто и долгов нет!Эти транши Ротенберга киприотам - темное дело,но на товарищей Вовы следственный комитет не распространяется конечно.
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