Калитвинцев: «Крупный счет с «Баварией» не из-за слабости соперника, а из-за нашего профессионального отношения к делу»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев остался доволен действиями своих футболистов по итогам товарищеского матча против дублирующего состава «Баварии».

«Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду.

Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак. Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем четкости в завершении.

Проведя за два дня два матча футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счет сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков», – заявил Калитвинцев.

Товарищеский матч «Динамо» – «Бавария-2» закончился со счетом 7:1.