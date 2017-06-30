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  • Калитвинцев: «Крупный счет с «Баварией» не из-за слабости соперника, а из-за нашего профессионального отношения к делу»

Калитвинцев: «Крупный счет с «Баварией» не из-за слабости соперника, а из-за нашего профессионального отношения к делу»

30 июня 2017, 08:55
7

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев остался доволен действиями своих футболистов по итогам товарищеского матча против дублирующего состава «Баварии».

«Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду.

Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак. Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем четкости в завершении.

Проведя за два дня два матча футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счет сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков», – заявил Калитвинцев.

Товарищеский матч «Динамо» – «Бавария-2» закончился со счетом 7:1.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (7)
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2238331
1498805652
О! Круг покорителей Баварии расширяется?)))))))))))
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Barsuk52
1498805998
не плохо
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Вадим 1972
1498807150
16 июля увидим, профессионалы Вы или так, рядом проходили !
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Mahone
1498810406
Посмотрим,чемпионат покажет,но хочется клуб Яшина видеть в вышке
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dok66
1498824016
Кто интересно выступал в Баварии - 2 ? 18-летние пацаны ? Тогда точно , профи должны выигрывать ?
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orstho-68
1498828418
Главное не профукать профессионализм ближе к чемпионату
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