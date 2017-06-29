ПАОК рассматривает вариант приобретения Лодыгина

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернемся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», – приводит слова Сарсании Metropolis 95,5.

За «Зенит» Лодыгин выступает с 2013 года. В прошедшем сезоне в активе вратаря в РФПЛ – 15 матчей и девять пропущенных мячей.