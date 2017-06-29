Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПАОК рассматривает вариант приобретения Лодыгина

29 июня 2017, 21:02
10

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернемся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», – приводит слова Сарсании Metropolis 95,5.

За «Зенит» Лодыгин выступает с 2013 года. В прошедшем сезоне в активе вратаря в РФПЛ – 15 матчей и девять пропущенных мячей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Греция. Еврокубковый плей-офф ПАОК Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Джой
1498759460
Юра домой?
Ответить
acer2003
1498759791
Зенит расстанется с Лодыгиным,он не в планах Манчини
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498759940
Жизненный круговорот
Ответить
Андрей Питерский
1498760197
Интересная картина. Смотрю все видео Зенита со сборов. Так только Лодыгина и показывают. На пару с лучшим друганом Тимохой. Бабурин (3-й вратарь мелькает) и где то на дальнем плане Лунев. Понятно, что Юре больше не верят после всех его ляпов и косяков. Такие бабки вбухивать в клуб, а в воротах неудачный клон Нойера. Хотя, конечно, в ближнем бою Юра хорош.
Ответить
dok66
1498760630
Вообще если у Юры будет вариант , лучше им воспользоваться !
Ответить
Garrincha58
1498761222
в Греции есть все,но нет Лодыгина
Ответить
AlmazZz93
1498762361
У зенита есть Лунев, Лодыгин может ехать
Ответить
Nesterenko
1498782898
Так хорошо начинал в Зените, но после первых двух сезонов сдал. Хотя был на тот момент сильнее Акинфеева в РФПЛ. Почему поплыл, непонятно.
Ответить
Дядя Серёжа
1498788333
Из воды вышли, в воду ушли...
Ответить
Mahone
1498809271
Ну и зря,хороший вратарь,просто выпендривается много,но он нужен Зениту,а ошибки допускает все
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
1
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
1
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
2
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
11
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Все новости
Все новости
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
7
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+