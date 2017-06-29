Паршивлюк: «У Аленичева была личная неприязнь ко мне. Мой уход из «Спартака» – его инициатива»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне защищающий цвета «Ростова», заявил, что причиной его ухода из московского клуба стал экс-главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

Напомним, Паршивлюк выступал в составе красно-белых в период с 2007 по 2016 год.

– Не было варианта возвратиться в «Спартак»?

– Со стороны «Спартака» – видимо, нет (смеется).

– А сами хотели бы вернуться?

– Я в «Спартаке» провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

– С Каррерой был разговор?

– Нет, мне такую возможность не предоставили.

– Инициатива отчислить вас из команды шла от Карреры?

– Нет, это инициатива Дмитрия Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, я ушел в отпуск. А когда вышел, узнаю, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со «Спартаком-2» и все. С удивлением значительно позже узнал, что по словам Аленичева я не нашел общего языка с коллективом, где был по сути старожилом и имел отличный контакт со всеми в команде, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.

– Почему Аленичев так себя повел?

– Я думаю, это личная неприязнь с его стороны ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то. Но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта.

– Что именно был за конфликт?

– Не хотелось бы сейчас говорить об этом. Может быть ,когда-то я и поделюсь, но наверное лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в «Спартаке», к сожалению для обоих.