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  • Паршивлюк: «У Аленичева была личная неприязнь ко мне. Мой уход из «Спартака» – его инициатива»

Паршивлюк: «У Аленичева была личная неприязнь ко мне. Мой уход из «Спартака» – его инициатива»

29 июня 2017, 18:34
12

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне защищающий цвета «Ростова», заявил, что причиной его ухода из московского клуба стал экс-главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

Напомним, Паршивлюк выступал в составе красно-белых в период с 2007 по 2016 год.

– Не было варианта возвратиться в «Спартак»?

– Со стороны «Спартака» – видимо, нет (смеется).

– А сами хотели бы вернуться?

– Я в «Спартаке» провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

– С Каррерой был разговор?

– Нет, мне такую возможность не предоставили.

– Инициатива отчислить вас из команды шла от Карреры?

– Нет, это инициатива Дмитрия Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, я ушел в отпуск. А когда вышел, узнаю, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со «Спартаком-2» и все. С удивлением значительно позже узнал, что по словам Аленичева я не нашел общего языка с коллективом, где был по сути старожилом и имел отличный контакт со всеми в команде, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.

– Почему Аленичев так себя повел?

– Я думаю, это личная неприязнь с его стороны ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то. Но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта.

– Что именно был за конфликт?

– Не хотелось бы сейчас говорить об этом. Может быть ,когда-то я и поделюсь, но наверное лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в «Спартаке», к сожалению для обоих.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Паршивлюк Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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Одинокий волк Маквейд
1498751094
У тренера и игрока нет личных отношений. Один требует, другой исполняет. Точка.
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zico2205
1498752028
Сергей, ты скажи в Ростове играть будешь или номер отбывать???
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4agaaa
1498753258
Я был только рад, когда ряды подчистили (особенно за Граната), слабый уровень для сильной команды!
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Диктор
1498756942
Да не соответствуешь ты уровня Спартака -это и слепому было ясно.
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Leon_ARS
1498757897
Прочитав все комментарии ниже, решил: а я выступлю в защиту Паршивлюка - Ещенко, ничуть не сильнее!
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Опорник84
1498758014
К сожалению после тяжелой травмы Сергей так и не смог до конца набрать форму, а начинал не плохо!
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shinnik
1498759915
— Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? — Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
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Tostao
1498776567
Начинал Паршевлюк в команде за здравие, а заканчивал за упокой.
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