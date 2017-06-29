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Ещенко хотел бы встретиться с «Реалом» в Лиге чемпионов

29 июня 2017, 17:45
12

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассчитывает встретиться в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов с серьезными соперниками уже на групповом этапе. По его словам, с такими соперниками всегда интереснее играть.

«В детстве за «Реал» болел, но в группу с ним не попадем – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.

Чего бы еще хотел добиться? Снова выиграть чемпионат, и желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться.

Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, еще достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперед», – сказал Ещенко.

В прошедшем сезоне Андрей провел в Премьер-лиге 25 матчей в составе «Спартака». В них он забил один гол и однажды ассистировал партнерам.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Реал Ещенко Андрей
Комментарии (12)
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Одинокий волк Маквейд
1498747829
Как тебя возили пацаны в игре с Чертаново, лавка тебе светит, а не Реал
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kykyi
1498747866
Ещенко, купи билет на Сантьяго Бернабеу, тогда Реал точно увидишь. В противном случае все под вопросом.
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Диктор
1498748397
Скромнее будь.
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Tostao
1498752442
Ещенко надо думать не о "Реале", а о месте в основе и вообще в клубе.
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ARSteven89
1498753305
Даже если бы "Реал" мог выпасть, то кааак судьбинушка пошлёт в группу к "Тоттенхему", "Бешикташу" и "Порту", кааак "Спартак" огребёт уже от этих команд. Проще станет до родного Иркутска пешком дойти, чем увидеть "Реал"...
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DeutschlandUberAlles
1498755835
Щенок.
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SPACE TRUCKIN
1498756492
Амбиции дело хорошее...хотя огрести можно и от менее именитых команд...Хочется надеяться на удачный жребий и выход из группы...
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shinnik
1498760018
Реал уже в курсе. Работают. Над Этим...)
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raritet
1498939392
Как хочешь, Ещенко. Будет тебе Реал. Обещаю.
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