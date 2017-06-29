Ещенко хотел бы встретиться с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассчитывает встретиться в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов с серьезными соперниками уже на групповом этапе. По его словам, с такими соперниками всегда интереснее играть.

«В детстве за «Реал» болел, но в группу с ним не попадем – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.

Чего бы еще хотел добиться? Снова выиграть чемпионат, и желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться.

Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, еще достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперед», – сказал Ещенко.

В прошедшем сезоне Андрей провел в Премьер-лиге 25 матчей в составе «Спартака». В них он забил один гол и однажды ассистировал партнерам.