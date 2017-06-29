Хенесс: «Для победы в Лиге чемпионов нужно тратить много денег»

Президент «Баварии» Ули Хенесс не намерен приобретать великовозрастных футболистов по завышенным ценам. При этом понимает, что победы в Лиге чемпионов любой клуб должен совершать крупные приобретения.

«Сейчас мы говорим о реконструкции клуба. И в этот период мы закладываем будущее «Баварии». И потом клуб приобретает 20-22-летних игроков, а нас снова критикуют. Но никакое перестроение нельзя провести, покупая 29-30-летних игроков, отдавая за них по 100 миллионов евро.

Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нужно тратить много денег. И это не просто отговорка, но нам нужно больше доверять молодым игрокам.

Ренату Саншеш? У нас есть еще год впереди, чтобы окончательно принять решение по нему», – признался Хенесс.

На данный момент состав «Баварии» уже пополнили полузащитник Себастьян Руди («Хоффенхайм», бесплатно), защитник Никлас Зюле («Хоффенхайм», 25 миллионов евро), полузащитник Серж Гнабри («Вердер», 8 миллионов), хавбек Корентин Толиссо («Лион», 41,5 миллиона).