Луческу взял отпуск до нового года

Известный румынский специалист Мирча Луческу отказался от поиска нового места работы после увольнения из «Зенита», сообщает L'Equipe. 71-летний тренер принял решение отдохнуть от работы, взяв отпуск на полгода. Он готов будет вернуть к работе после нового года.

Из «Зенита» Луческу был уволен по причине неудовлетворительных результатов – третье место в чемпионате России. У него был действующий контракт с российским клубом, который был подписан в мае прошлого года по схеме «2+1».