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  • Мостовой: «Головину нужно «обрасти мясом», чтобы показать себя во Франции»

Мостовой: «Головину нужно «обрасти мясом», чтобы показать себя во Франции»

28 июня 2017, 15:58
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в «Марсель». По мнению ветерана, для выступлений во французском чемпионате футболисту не хватает физических данных.

«Французская лига очень сложная. Много физически крепких футболистов играло и играет. Там много африканских футболистов, которые отличаются физической силой и мощью. Потому там очень много борьбы. А Головин в этом компоненте не очень хорош. Он все-таки легкий, подвижный, тоненький, потому ему надо «обрасти мясом». С другой стороны, в этом его и преимущество. Многие думают, что французская лига не очень зрелищная, но она очень сложная, поэтому легко ему там точно не будет.

Головин был лучшим на Кубке конфедераций, но быть и оставаться — это разные вещи. Головин совсем недавно начал футбольный путь, поэтому есть вопросы по этому переходу. Мы тоже все уезжали в 20 лет, но у нас другая жизнь была и другая страна. Тех условий для наших футболистов, которые здесь созданы, нет ни в одной другой стране, поэтому сложно сказать, да и в «Марселе» сейчас непростые времена», – заявил Мостовой.

В прошедшем сезоне Головины сыграл за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Марсель Головин Александр Мостовой Александр
Комментарии (8)
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momwig_
1498655503
Да не поедет он. Его и тут неплохо кормят.
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Mr Rikko
1498656765
Обрасти мясом? Не уедет в ближайшее время - вместо мяса обрастет жиром... Как и все наши "расслабившиеся" отечественные продукты...
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insider_retro
1498657570
А про лёгкую победоносную поступь и разговора нет... Повозят в грязи, попихают... В тепличных условиях сложно проявить себя... Главное не травмироваться...
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yorgenbarenz
1498665828
В ЦСКА вопрос с мясом не должен стоять остро.Свой материал имеется.
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Одинокий волк Маквейд
1498707314
Лучше мышцами
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