Мостовой: «Головину нужно «обрасти мясом», чтобы показать себя во Франции»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в «Марсель». По мнению ветерана, для выступлений во французском чемпионате футболисту не хватает физических данных.

«Французская лига очень сложная. Много физически крепких футболистов играло и играет. Там много африканских футболистов, которые отличаются физической силой и мощью. Потому там очень много борьбы. А Головин в этом компоненте не очень хорош. Он все-таки легкий, подвижный, тоненький, потому ему надо «обрасти мясом». С другой стороны, в этом его и преимущество. Многие думают, что французская лига не очень зрелищная, но она очень сложная, поэтому легко ему там точно не будет.

Головин был лучшим на Кубке конфедераций, но быть и оставаться — это разные вещи. Головин совсем недавно начал футбольный путь, поэтому есть вопросы по этому переходу. Мы тоже все уезжали в 20 лет, но у нас другая жизнь была и другая страна. Тех условий для наших футболистов, которые здесь созданы, нет ни в одной другой стране, поэтому сложно сказать, да и в «Марселе» сейчас непростые времена», – заявил Мостовой.

В прошедшем сезоне Головины сыграл за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.