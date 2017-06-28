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  • Агент: «Луан хочет перейти в «Зенит». Он обойдется клубу в 23 миллиона»

Агент: «Луан хочет перейти в «Зенит». Он обойдется клубу в 23 миллиона»

28 июня 2017, 14:45
40

Агент форварда «Гремио» Луана подтвердил, что его клиент в скором времени должен перейти в «Зенит». По словам Ролима Кармо, питерскому клубу придется заплатить за 24-летнего футболиста 23 миллиона евро.

«Луан – очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии. К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 миллионов евро», – заявил Кармо.

В нынешнем сезоне форвард провел в чемпионате Бразилии девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Гремио Зенит
Комментарии (40)
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nik55
1498651468
макаронник решил банкротить газпром
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порт
1498652823
Это же придётся ещё одну скамейку ставить, а то все вряд ли поместятся.
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hevbn 28
1498654140
Сильно смущает формулировка , что Луан сильно хочет играть в России ,интересно зачем это ему ?(а так он действительно хороший игрок ,в прошлом году выиграл олимпиаду впервые для Бразилии)
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Mahone
1498654542
Какой то винегрет набрал Зенит,уже скоро чемпионат,а там все покупают без разбора,на поле вообще то выходят 11 футболистов,у вас уже больше чем 45 игроков,распродажей займетесь через год,или вы думаете 22 игрока выходят на поле,Кокорина и Дзюбу можно отпустить в Арарат в аренду
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insider_retro
1498654931
"...сильный молодой форвард..." За каждое слово больше 7 лимонов... Вот это подогрели аппетит покупателей!!...
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ufos73
1498655445
осенью будет много нытья от бомжей, какой лимит плохой, и как он мешает развиваться российскому футболу...
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diktatop
1498655978
кошелек без дна дак и за 40 купят....
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84aivengo
1498659708
много
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Zubo
1498660915
Хороший трансфер будет если не сорвётся...
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4erenok
1498666401
Стремится в Россию... Стремится к зарплате Халка.
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