Агент: «Луан хочет перейти в «Зенит». Он обойдется клубу в 23 миллиона»

Агент форварда «Гремио» Луана подтвердил, что его клиент в скором времени должен перейти в «Зенит». По словам Ролима Кармо, питерскому клубу придется заплатить за 24-летнего футболиста 23 миллиона евро.

«Луан – очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии. К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 миллионов евро», – заявил Кармо.

В нынешнем сезоне форвард провел в чемпионате Бразилии девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.