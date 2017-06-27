Окслэд-Чэмберлен готов продлить контракт с «Арсеналом», если получит гарантии от Венгера

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен готов продлить контракт с «канонирами», если будет уверен в своем будущем в команде. Переде тем, как поставить подпись под соглашением с зарплатой 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, 23-летний игрок хочет удостовериться, что входит в планы главного тренера Арсена Венгера на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что к хавбеку лондонцев проявляют интерес «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшей кампании Окслэд-Чэмберлен провел 45 поединков, отметившись шестью голами и 11-ю результативными передачами.