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  • Задача «Динамо» в сезоне-2017/18 — занять с 8-го до 12-го места в РФПЛ

Задача «Динамо» в сезоне-2017/18 — занять с 8-го до 12-го места в РФПЛ

27 июня 2017, 09:21
19

В руководстве московского «Динамо» объявили задачи команды на предстоящий сезон. Как отметил Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский, бело-голубые в РФПЛ не должны быть ниже 12-го места.

«Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи», — заявил Стржалковский.

Ранее сообщалось, что «Динамо» постарается значительно сократить заработную ведомость команды.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (19)
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Manilov
1498545392
Как мне кажется - вполне реальные цели для нынешнего Динамо. Состав не звездный, но и не безнадежный. Очень интересно посмотреть на них в реалиях нынешнего РФПЛ.
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СашкаГуров
1498546436
смогут и выше
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сапёр75
1498548211
Хорошо хоть на чемпионство не замахнулись,всё по честному)
Ответить
СПАРТ-ТАК
1498550104
За шестерку поборяться!!!
Ответить
ALeX-161-rus
1498550837
Там пол РФПЛ хочет быть))
Ответить
Берёза В.
1498552940
вылетят о5
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tilvan
1498553927
не вылететь бы в первый сезон
Ответить
Pourport
1498556375
Какой то детский заголовок!Не проще написать - Задача Динамо на сезон-место в 10ке,например.
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rerih
1498556930
думаю даже в первой семёрке будут
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subbotaspartak
1498583156
Грандиозные задачи, Я прям озадачен.
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