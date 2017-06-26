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    Дембеле может перейти в «Манчестер Сити», Гвардиола провел переговоры с игроком

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Сити». По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола провел переговоры с 20-летним французом.

    По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 33 миллиона евро. Действующий контракт игрока со «шмелями» рассчитан до лета 2021 года.

    В прошедшем сезоне Дембеле провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    26.06.2017 23:49
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