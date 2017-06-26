Дембеле может перейти в «Манчестер Сити», Гвардиола провел переговоры с игроком

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Сити». По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола провел переговоры с 20-летним французом.

По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 33 миллиона евро. Действующий контракт игрока со «шмелями» рассчитан до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне Дембеле провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.