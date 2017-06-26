Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Зенит» за 70 миллионов согласовал трансферы Маноласа и Паредеса

    Два футболиста «Ромы» близки к переходу в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб согласовал трансферы защитника Константиноса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса.

    Сообщается, что сумма переходов оценивается в 65-70 миллионов евро. На данный момент стороны улаживают последние детали контрактов.

    В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В активе Паредеса – 27 игр и три забитых мяча.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 26 июня 2017, 22:43

      либо утка либо шиза..либо шизанутая утка летит)))а может больше денег негде отмыть..по честному на наш спорт на развитие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 22:32

      Звонили ОТТУДА, подтвердили по почте.... Не срослось.... Сенсация перенесена....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 26 июня 2017, 22:13

      Да ну, утятина мне кажется. Уже были заявления, что супер крутых трансферов этим летом не будет + эти двое не стоят ни 65, ни 70, особенно учитывая очень грамотную финансовую работу Зенита и Газпрома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 26 июня 2017, 22:06

      Погнал нефте-газовый мешок народное достояние на поддержку бюджета "Ромы" тратить!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Болельщик Реал Мадрида 28 июня 2017, 09:43

      Хорош бред уже нести про народное бабло!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2017, 21:40

      кому то просто выгодно про Зенит писать такие бредовые байки и кто они давно ясно масквачи никак не могут успокоиться уже и чемпионат вам отдали но никак не могут чешится в одном месте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 26 июня 2017, 21:32

      Финансовый Fair Play - не не слышал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 26 июня 2017, 21:24

      Копоче Манчини выручку делает своим итальянским командам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 26 июня 2017, 21:01

      У Зенита многовато центральных полузащитников... лучше взять форварда и левого заща.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > marslond 26 июня 2017, 21:25

      там Панюков на просмотре если возьмут хороший нап будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 26 июня 2017, 20:44

      Можно и за 170,деньги то народные.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > DZHEK_VOROBEY1987 26 июня 2017, 22:01

      Какие народные?Народного сейчас ничего нет.Газ Газпром качает народный?А у Лукойла нефть не народная?Россети торгуют не народной энергетикой?Железная дорога тоже не народными деньгами воротит?Не говоря уже об бюджетах областей,краёв и республик, которые финансируют клубы.Нет же у нас только на зенит идут народные деньги.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > AnTiNeHrEsT 26 июня 2017, 22:25

      Популярно... По существу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 26 июня 2017, 22:30

      Звонили ОТТУДА, подтвердили по почте.... Не срослось.... Нет предмета обсуждения....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 26 июня 2017, 20:18

      Ахуеть , полавина РОССИИ без Газа ( на дровах ) , а на ДРАВА такие бабки тратятся ! Я в ШОКЕ !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11