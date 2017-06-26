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  • Источник: «Зенит» за 70 миллионов согласовал трансферы Маноласа и Паредеса

Источник: «Зенит» за 70 миллионов согласовал трансферы Маноласа и Паредеса

26 июня 2017, 19:35
32

Два футболиста «Ромы» близки к переходу в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб согласовал трансферы защитника Константиноса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса.

Сообщается, что сумма переходов оценивается в 65-70 миллионов евро. На данный момент стороны улаживают последние детали контрактов.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В активе Паредеса – 27 игр и три забитых мяча.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Манолас Костас Паредес Леандро
Комментарии (32)
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Путник 13
1498495572
Источник повышает сумму в 10 млн ..в день ...через три дня напишет что за 100млн ..согласились))
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Юрэс
1498497534
Ахуеть , полавина РОССИИ без Газа ( на дровах ) , а на ДРАВА такие бабки тратятся ! Я в ШОКЕ !!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1498499091
Можно и за 170,деньги то народные.
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ДЖУZ
1498501499
Копоче Манчини выручку делает своим итальянским командам
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pro-vad
1498501951
Финансовый Fair Play - не не слышал...
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Garrincha58
1498502443
кому то просто выгодно про Зенит писать такие бредовые байки и кто они давно ясно масквачи никак не могут успокоиться уже и чемпионат вам отдали но никак не могут чешится в одном месте
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Болельщик Реал Мадрида
1498503998
Погнал нефте-газовый мешок народное достояние на поддержку бюджета "Ромы" тратить!
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Mariner
1498504439
Да ну, утятина мне кажется. Уже были заявления, что супер крутых трансферов этим летом не будет + эти двое не стоят ни 65, ни 70, особенно учитывая очень грамотную финансовую работу Зенита и Газпрома.
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insider_retro
1498505565
Звонили ОТТУДА, подтвердили по почте.... Не срослось.... Сенсация перенесена....
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andrebest4
1498506180
либо утка либо шиза..либо шизанутая утка летит)))а может больше денег негде отмыть..по честному на наш спорт на развитие
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