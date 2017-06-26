Источник: «Зенит» за 70 миллионов согласовал трансферы Маноласа и Паредеса

либо утка либо шиза..либо шизанутая утка летит)))а может больше денег негде отмыть..по честному на наш спорт на развитие
Два футболиста «Ромы» близки к переходу в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб согласовал трансферы защитника Константиноса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса.
Сообщается, что сумма переходов оценивается в 65-70 миллионов евро. На данный момент стороны улаживают последние детали контрактов.
В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В активе Паредеса – 27 игр и три забитых мяча.