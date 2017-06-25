Мутко: «Выводы по Кокорину и Дзюбе будут сделаны»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с Александром Кокориным и Артемом Дзюбой. Напомним, сегодня в Instagram появился пост, обернувшийся для игроков «Зенита» скандалом.

«Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

Артем Дзюба ранее назвал произошедшее обычной шуткой.

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