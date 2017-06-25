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    Мутко: «Выводы по Кокорину и Дзюбе будут сделаны»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с Александром Кокориным и Артемом Дзюбой. Напомним, сегодня в Instagram появился пост, обернувшийся для игроков «Зенита» скандалом.

    «Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

    Артем Дзюба ранее назвал произошедшее обычной шуткой.

    Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 23:50
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10

      vvs2107 27 июня 2017, 17:04

      И до сих пор ходят с ненабитыми мордами! Найдутся патриоты. ГИБДДшники подловят на нарушении...

      0
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      Рейтинг: +11

      ybrjkaq 26 июня 2017, 21:39

      Дa кто они тaкие?Не кто не может их нa место постaвить!

      1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 26 июня 2017, 18:04

      Кто он такой, чтобы выводы по ним делать?и что он им вообще может сделать?

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 26 июня 2017, 13:54

      Маразм крепчал (шизуха косила наши ряды)!!!!!!!!
      Ну полный пи..ец! Какой--то кретин полез в Instagram к дебилу, вытащил дурацкую фотографию, на которой два, не очень умных недоросля вытирают сопли, а весь спортивный мир обсуждает это, как основную причину провала нашей сборной!
      Ау, люди, вы в своем уме????????????

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 26 июня 2017, 10:58

      А будет ли делать Мутко выводы по Черчесову? Блестяще провалил домашний турнир, теперь ждём того же и на ЧМ. В сборную берёт некоторых игроков по блату, видимо они ему отстёгивают, а стоящих игроков игнорирует. Всего этого Мутко не видит или повязан с Черчесовым не футбольными, а другими интересами.Лучшего тренера Бердыева не видит в упор. Или он не из ихнего криминального сообщества?

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > Spiridonovich 26 июня 2017, 18:05

      а Бердыеву она нужна,сборная России?Он сейчас и в Рубине неплохо поднимет бабла - зачем лишние головные боли?тем более контракт будет в разы меньше чем у Капелло и явно меньше чем в клубе...

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      Рейтинг: +11

      нос,с 26 июня 2017, 10:18

      Мутко-сделал все,чтобы Российский спорт умер

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      Рейтинг: +11

      нос,с 26 июня 2017, 10:16

      Мутко,как только пришел,так и начались проблемы в спорте и в футболе.По первости,когда он заступил на должность,он сказал,что сборная России в 18 году будет чемпионом!!Если нет,я уйду в отставку!!Что на сей счет ответит пиз...ол Мутко???

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      Рейтинг: +496

      firs04 26 июня 2017, 10:10

      Выводы уже сделаны! Таких футболистов в сборной нет

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 26 июня 2017, 08:33

      Господин Мутко,кто по вам сделает выводы??????

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      Рейтинг: +29

      Brennet > Tsigan 26 июня 2017, 09:45

      Что вы к Мутко прицепились? Он что ли выходил на поле, формировал состав и определялся с планом на игры? Вы действительно верите, что если бы не Мутко, то всё было бы по-другому? Наша сборная никогда не блистала в международных турнирах. Были отдельные успехи (бронза 2008), но те же самые футболисты участвовали и в провальных матчах. Дело не в Мутко, а в общей футбольной культуре и (следовательно?) менталитете. Кто-то резонно заметил – какие болельщики, такие и футболисты. Не кажется ли вам, что именно тут и кроется корень зла? Инстаграмщики Дзюба-Кокорин, как явление, тоже появились не спроста. Сам футбол у нас стал поводом, а не причиной для обсуждений. Кто что сказал, кто какую фотографию выложил – вот что стало больше обсуждаться. Некоторые футболисты сообразили, что через СМИ и интернет могут получить больше популярности, чем через игру. А ещё есть реклама, разные ток-шоу и много чего ещё в публичной сфере. И от этих людей вы хотите великих достижений? Да бросьте! Кто-то бросил фразу насчёт того, что Россия не футбольная страна. Не так уж он был и не прав.

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 07:37

      Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скрытое послание нападающих Зенита Александра Кокорина и Артема Дзюбы в "Instagram".

      "Что означают жесты Кокорина и Дзюбы? Хочется верить, что эти два "великих" российских футболиста вытирают сопли после того, как простудились в Европе. Либо уже мозг вытекает. Они объявили войну футбольному сообществу и, главное, сделали это с молчаливого согласия Зенита. Клуб каждый раз защищает их и выгораживает от претензий со стороны болельщиков и не только.

      Если сейчас Зенит не отреагирует на эту выходку, то это породит бурю, которая снесёт и футболистов, и руководителей клуба. Ведь мало того что Кокорин издевается над футбольным сообществом, так он и имидж команды портит.

      Неужели руководители, вкладывающие большие деньги в развитие команды и приглашающие известного специалиста, будут терпеть выходки этого "уникального" человека. Надо вернуть Кокорина обратно в Белгород. Тогда не будет ни жестов, ни высказываний, ни шампанского, ни частных самолётов", - приводит слова Андрея Созина "Чемпионат".

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > tank219 26 июня 2017, 07:54

      Лучше не в Белгород,а в Ахмат,прямо в этом пушистом белом халатике)))
      И игрочишку туда же)))

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