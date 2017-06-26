Лев считает игру Германии и Камеруна битвой за плей-офф

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал исход противостояния с Камеруном. Немецкая команда выиграла встречу со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал Кубка конфедераций.

«Я по-настоящему горд за свою команду. Мы вошли в четверку лучших команд Кубка конфедераций. Такой результат не был гарантирован Германии до начала матча.

Мои парни великолепно играли сегодня. Игра с Камеруном была для нас встречей за плей-офф», – сказал Лев.

В другой полуфинальной паре сыграют Чили и Мексика.