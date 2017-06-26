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    Лев считает игру Германии и Камеруна битвой за плей-офф

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал исход противостояния с Камеруном. Немецкая команда выиграла встречу со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал Кубка конфедераций.

    «Я по-настоящему горд за свою команду. Мы вошли в четверку лучших команд Кубка конфедераций. Такой результат не был гарантирован Германии до начала матча.

    Мои парни великолепно играли сегодня. Игра с Камеруном была для нас встречей за плей-офф», – сказал Лев.

    В другой полуфинальной паре сыграют Чили и Мексика.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2017 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июня 2017, 00:33

      Врунишка! Опять руку в штаны засовывал во время матча !

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