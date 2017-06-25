Гилерме призвал сборную России поднять голову

Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Мексикой (1:2).

«Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову», – сказал он.

По итогам группового этапа сборная России заняла третье место в группе А и выбыла из борьбы за трофей.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?