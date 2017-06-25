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    Гилерме призвал сборную России поднять голову

    Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Мексикой (1:2).

    «Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову», – сказал он.

    По итогам группового этапа сборная России заняла третье место в группе А и выбыла из борьбы за трофей.

    Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

    Источник: ТАСС

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    25.06.2017 17:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 июня 2017, 19:43

      "Россия подними голову и увидь меня. Я же могу вместо Акинфеева играть...".А вообще мало кто опечален вылетом сборной России. Уже привыкли, что наша команда постоянно из группы не выходит.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:29

      Хорошая ,справедливая критика не помешает нашей сборной!Пусть послушают,что народ про них говорит,а потом уже можно и головку поднять и подумать,а что дальше?

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 июня 2017, 17:43

      "Мы играли неплохо". Мы пахали?

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