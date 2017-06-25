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    Драгуном интересуются клубы из России, Израиля и Польши

    Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун в ближайшее время может сменить клуб. В услугах 29-летнего игрока сборной Беларуси заинтересованы российские, израильские и польские клубы. В случае чемпионатов Израиля и Польши речь идет о ведущих клубах.

    В конце февраля московское «Динамо» расторгло контракт с футболистом. Контракт с «Оренбургом» был подписан в начале марта. В 11-ти матчах за новый клуб Драгун отдал одну результативную передачу. Соглашение белоруса истекает 30-го июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2017 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 22:18

      К пшекам не надо!Больно сволочной народ!Лучше к евреям,там тепло)))

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