Драгуном интересуются клубы из России, Израиля и Польши

Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун в ближайшее время может сменить клуб. В услугах 29-летнего игрока сборной Беларуси заинтересованы российские, израильские и польские клубы. В случае чемпионатов Израиля и Польши речь идет о ведущих клубах.

В конце февраля московское «Динамо» расторгло контракт с футболистом. Контракт с «Оренбургом» был подписан в начале марта. В 11-ти матчах за новый клуб Драгун отдал одну результативную передачу. Соглашение белоруса истекает 30-го июня.