Дель Пьеро: «Если Роналду несчастлив в «Реале», в «Ювентусе» найдется место для него»

На прошлой неделе появилась информация о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб. Власти Испании обязали 32-летнего португальца выплатить 14,7 миллионов евро. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» не желает возмещать данную сумму и хочет покинуть страну, чтобы избежать удара по репутации.

«Мы надеемся, что однажды выиграем Лигу чемпионов снова. Если Роналду несчастлив в «Реале» и желает покинуть клуб, то в «Ювентусе» обязательно найдется место для него», – сказал экс-нападающий туринского клуба Алессандро Дель Пьеро.

В минувшем клубном сезоне Роналду забил 42 гола и отдал 12 результативных передач 46-ти матчах всех турниров.