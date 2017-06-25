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    Дель Пьеро: «Если Роналду несчастлив в «Реале», в «Ювентусе» найдется место для него»

    На прошлой неделе появилась информация о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб. Власти Испании обязали 32-летнего португальца выплатить 14,7 миллионов евро. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» не желает возмещать данную сумму и хочет покинуть страну, чтобы избежать удара по репутации.

    «Мы надеемся, что однажды выиграем Лигу чемпионов снова. Если Роналду несчастлив в «Реале» и желает покинуть клуб, то в «Ювентусе» обязательно найдется место для него», – сказал экс-нападающий туринского клуба Алессандро Дель Пьеро.

    В минувшем клубном сезоне Роналду забил 42 гола и отдал 12 результативных передач 46-ти матчах всех турниров.

    Источник: Marca

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    25.06.2017 09:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 июня 2017, 15:13

      Рона молоток.Он в юве тоже и в псж тоже найдёт свой места.А кому будет тесно,найдёт место в лавочке.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 июня 2017, 15:03

      Смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 25 июня 2017, 14:22

      В этом году да, Реал лучше Ювентуса, но два года назад именно Юве выбил Реал из ЛЧ. Но тогда не получилось с Барсой

      0
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 25 июня 2017, 12:07

      Таки да

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 июня 2017, 10:17

      Что вообще лепит Алессандро??? Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, кто должен сесть на лавку ради CR7? Любой из перечисленных тут же скажет руководству о смене клуба...

      2
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 25 июня 2017, 09:20

      Зачем Ювентусу Роналду?

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Bekmankek 25 июня 2017, 10:24

      Просто бред, Реал на данный момент самый лучший клуб в мире! Ювентус конечно, хорош, но не дотягивает до уровня испанцев, пока не дотягивает. Финал Лиги Чемпионов это показал как в этом году так и два года назад. Уровень испанского футбола намного выше итальянского!

      1
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro > Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 11:50

      Но не на уровне сборных

      2
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 12:38

      Уровень ведущих команд Испании выше,чем у ведущих команд Италии. Не более

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Evklid 25 июня 2017, 15:39

      Спасибо за солидарность! Я это и сказал, комментарием выше!!!

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 22:17

      ты написал - "Уровень испанского футбола намного выше итальянского!".Но это далеко не так

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Evklid 26 июня 2017, 17:24

      Ну а как если не так? Из итальянских клубов толь Ювентус представляет ЛЧ страну. А от Испании всегда минимум три клуба играют. Я считаю, это объективным показатель уровня игры!

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Болельщик Реал Мадрида 26 июня 2017, 20:46

      3 команды не показатель,остальные 17 для статистики?в Испании кроме двух клубов вообще нет никого.В Италии сейчас кризис.МАЛО 3-Х команд.По такому критерию и АПЛ Испании проигрывает(хотя там-то как раз чемп уровнем выше,там всегда конкуренция)

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Evklid 26 июня 2017, 22:04

      Так,то оно так, но испанские клубы постоянно на коне! Фарт, везение, мастерство, что угодно! Везет как говориться сильнейшим!

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