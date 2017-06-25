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    «Торино» ведет переговоры по трансферам Вермалена и Палетты

    Руководство «Торино» хочет усилить защитную линию команды Томасом Вермаленом и Габриэлем Палеттой, права на которых принадлежат «Барселоне» и «Милану» соответственно. Об этом сообщил ресурс Football Italia.

    31-летний Вермален провел минувший сезон в «Роме» на правах аренды. Игрок сборной Бельгии принял участие в 12-ти матчах команды Лучано Спаллетти, не отметившись результативными действиями. Согласно Transfermarkt, его трансферная стоимость равна 3 миллионам евро. Римский клуб финишировал в турнирной таблице Серии А на второй строчке. Руководство «джалоросси» решило не выкупать права на футболиста у «Барселоны».

    Палетта забил два гола и отдал две результативные передачи в 32-х встречах всех соревнований за команду Винченцо Монтеллы. В мае итальянец установил новый рекорд чемпионата, получив пять красных карточек по ходу сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов евро. «Милан» закончил выступление в чемпионате-2016/17 на шестом месте.

    Источник: Football Italia

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    25.06.2017 08:42
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