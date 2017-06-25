Исинбаева: «Сборная России билась достойно на фоне сильнейших команд мира»

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева прокомментировала вылет сборной России с Кубка конфедераций.

В матче третьего раунда групповой стадии турнира подопечные Станислава Черчесова проиграли команде Мексики со счетом 1:2. Таким образом, российская сборная лишилась шансов на продолжение борьбы на домашнем турнире.