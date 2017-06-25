Исинбаева: «Сборная России билась достойно на фоне сильнейших команд мира»

Ну вот очень уважаю ее и всегда за нее болел на олимпиадах..
Но зачем нести чушь, если ты не в теме?(
Какие, к лешему, сильнейшие сборные?)
Унылые "чемпионы" - португальцы?
Третий состав сборной Германии?)
Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева прокомментировала вылет сборной России с Кубка конфедераций.
В матче третьего раунда групповой стадии турнира подопечные Станислава Черчесова проиграли команде Мексики со счетом 1:2. Таким образом, российская сборная лишилась шансов на продолжение борьбы на домашнем турнире.