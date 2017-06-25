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    Исинбаева: «Сборная России билась достойно на фоне сильнейших команд мира»

    Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева прокомментировала вылет сборной России с Кубка конфедераций.

    В матче третьего раунда групповой стадии турнира подопечные Станислава Черчесова проиграли команде Мексики со счетом 1:2. Таким образом, российская сборная лишилась шансов на продолжение борьбы на домашнем турнире.

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    Источник: Instagram

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    25.06.2017 01:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -186

      Protosser 26 июня 2017, 00:39

      Ну вот очень уважаю ее и всегда за нее болел на олимпиадах..
      Но зачем нести чушь, если ты не в теме?(
      Какие, к лешему, сильнейшие сборные?)
      Унылые "чемпионы" - португальцы?
      Третий состав сборной Германии?)

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июня 2017, 18:23

      Вставила свои "три копейки"! Рули в своих комитетах и не лезь в футбол. Дилетантов здесь хватает и без тебя! А если дословно переписали ее речь, то пусть лучше над русским языком поработает!

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:37

      Не трогайте девочку!Она вся на чувствах написала!У них(девушек),это бывает!)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 июня 2017, 10:07

      Похоже, Лена ничего не понимает в футболе. Достойным было бы прыгнуть выше головы. Но сборная Черчесова прыгнуть не сумеет.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 25 июня 2017, 06:36

      никто уже и не ожидал, чтоб проблем не было))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июня 2017, 05:50

      Еще один адвокат....из приближенных......обалденный специалист......
      Эти ,,кремлевские соловьи ,,даже не задумываются ,что этим самым развращают
      этих извращенцев!
      ps Исинбаева ,это тоже самое ,если бы ты скакнула на 4,0 метра ,а тебе дифирамбы пели....тьфу...

      6
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 25 июня 2017, 05:25

      Что-то не припомню чтобы ты "достойно" прыгала на фоне других

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:36

      Взяла бы лучше и шестом по ним прошлась,
      Добренькая нашлась...

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:20

      Она же девочка,она так думает!)

      0
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      Рейтинг: +48

      Danpos 25 июня 2017, 02:47

      с каких пор Мексика и Новая Зеландия - сильнейшие команды мира

      -1
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