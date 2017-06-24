Рябинский: «Футбол – не наш вид спорта»

начались опять эти сопли... ситуации разные по сравнению с тем, что было год назад, а слова одни и те же. Интересно, г-н Рябинский удосужился матч посмотреть, или он сделал такое умозаключение, узнав итоговое положение в группе?
Матч последнего тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика – Россия завершился со счетом 2:1. Команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский поделился мнением по поводу вылета национальной сборной с домашнего турнира.
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— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 24 июня 2017 г.
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— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 24 июня 2017 г.