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    Рябинский: «Футбол – не наш вид спорта»

    Матч последнего тура группового этапа Кубка конфедераций МексикаРоссия завершился со счетом 2:1. Команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский поделился мнением по поводу вылета национальной сборной с домашнего турнира.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 23:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июня 2017, 13:04

      начались опять эти сопли... ситуации разные по сравнению с тем, что было год назад, а слова одни и те же. Интересно, г-н Рябинский удосужился матч посмотреть, или он сделал такое умозаключение, узнав итоговое положение в группе?

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 08:34

      Пока нашим основным видом спорта будет распил- все остальные будут средством для него!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июня 2017, 06:04

      Почему то .когда при Гус Иваныче ,бронзу взяли ,
      тогда и речи не было о том ,что ,,футбол не наш вид спорта,,
      Себе хоть не врите...
      Боитесь себе признаться ,что своим баблом и похуизмом ,загнали игру в России
      в самое говно и еще нахваливают и кого?
      Себя...чтоб не вылететь с гнезд насиженных...
      Главное что? Бабла побольше настругать на ЧМ2018,а игра ?
      Да пох...

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 25 июня 2017, 05:58

      Ага, сырьевой придаток мира - наше все! Если ставить у руля руководителей по принципу: он из Питера и друг Путина, то скоро "нашего" вообще ничего не будет...

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:28

      А при Сталине стоял у всей страны!И в футбол наши ребятки, после тяжелейшей войны ,обыгрывали хваленых английских грандов- то же при Сталине.Это так,меж прочим.)

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июня 2017, 04:15

      а еще у рябинского стоял при сталине

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:42

      Куда ещё этот - со стрёхнутой башкой,
      Футбол - наш вид спорта, пусть пока никакой.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > subbotaspartak 25 июня 2017, 04:16

      наш только вот коррупция его губит

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:51

      Наш вид спорта это...городки,или лапта?Идиоты!!!!Пример Исландии вам ни чего не говорит?Там вообще холоднее и нет профессиональных клубов!А как играли ребята и как за них болела ВСЯ их не футбольная СТРАНА!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 июня 2017, 00:26

      Мутко налил в уши что не наш, развитие футбола в долларах у Мутко в кармане, человек не понимает в футболе ничего

      -2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 00:20

      Ты у народа спроси - наш не наш... СССР в помощь как пример...

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