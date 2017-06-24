Рябинский: «Футбол – не наш вид спорта»

Матч последнего тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика – Россия завершился со счетом 2:1. Команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский поделился мнением по поводу вылета национальной сборной с домашнего турнира.

twit text — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 24 июня 2017 г.