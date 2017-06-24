Черданцев: «На ЧМ-2018 Россия может выйти из группы только при везении с жеребьевкой и лояльности судей»

Всегда говорил и буду говорить - победы у нас будут только тогда, когда мы будем тотально атаковать до конца матча, как это было на евро-2008. Защита у нас была, есть и будет слабой. Вы посмотрите как ярко провел матч Головин , прекрасно просто. Очень жалко что так и не проявили себя сильно на турнире Смолов, Полоз, Ерохин, Миранчук. Талантливые ведь ребята!! Вратарскую линию однозначно нужно менять, ошибаются все и многие. Но Игорь именно в ответственных играх сборной, когда все идет до одной ошибки, допускает странные ляпы. Спасения идут только в ЧР против всяких "Амкаров" и "Тереком", ну или например против Уэльса, когда уже и так матч был полностью проигран. А так касяки в ответственных играх налицо - против Кореи, против Алжира, против Англии, против Португалии и теперь ещё и против низкорослого мексиканца. И с каждым разом у Игоря все больше и больше волнения по поводу этого. С вратарской линией надо что-то делать.
Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о сборной России после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций от команды Мексики (1:2). Подопечные Станислава Черчесова завершили выступление на домашнем турнире. С 14-го июня по 15-е июля 2018 года в 11-ти городах России пройдет чемпионат мира.
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 июня 2017 г.