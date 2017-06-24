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    Черданцев: «На ЧМ-2018 Россия может выйти из группы только при везении с жеребьевкой и лояльности судей»

    Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о сборной России после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций от команды Мексики (1:2). Подопечные Станислава Черчесова завершили выступление на домашнем турнире. С 14-го июня по 15-е июля 2018 года в 11-ти городах России пройдет чемпионат мира.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 20:10
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 июня 2017, 06:54

      Всегда говорил и буду говорить - победы у нас будут только тогда, когда мы будем тотально атаковать до конца матча, как это было на евро-2008. Защита у нас была, есть и будет слабой. Вы посмотрите как ярко провел матч Головин , прекрасно просто. Очень жалко что так и не проявили себя сильно на турнире Смолов, Полоз, Ерохин, Миранчук. Талантливые ведь ребята!! Вратарскую линию однозначно нужно менять, ошибаются все и многие. Но Игорь именно в ответственных играх сборной, когда все идет до одной ошибки, допускает странные ляпы. Спасения идут только в ЧР против всяких "Амкаров" и "Тереком", ну или например против Уэльса, когда уже и так матч был полностью проигран. А так касяки в ответственных играх налицо - против Кореи, против Алжира, против Англии, против Португалии и теперь ещё и против низкорослого мексиканца. И с каждым разом у Игоря все больше и больше волнения по поводу этого. С вратарской линией надо что-то делать.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:35

      Вся надежда на хитрого лиса Бердыева!Он из говна конфетки делает!Работает волшебником!)Возглавит сборную,вернет нужных людей(он знает КАК),уберет дурного воротчика и тогда посмотрим выйдем или нет.А так...Что по пустому то рассуждать?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 июня 2017, 23:25

      На Мексику нас уже не хватает

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 июня 2017, 23:25

      Согласен, если в группе будут Гондурас и какое-нибудь Марокко, то могут побороться за выход, а вот если Гана и хотя бы США, то наврядли уже

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 22:51

      Реализация хромает! Всё хорошо но на последнем этапе когда надо хорошо и точно влупить начинаются какие-то нелепые движения, возня и клоунада!



      Я просто не представляю какой слабой должна быть группа на ЧМ что бы мы из неё вышли! А даже если выйдем да хоть даже с первого места из слабой группы, на первом же этапе плей-офф нас срежет кто угодно: Чили, Парагвай, Колумбия, Уругвай, Мексика, Кот Д'Ивуар, Гана, Хорватия, Голландия, Турция, Словакия, Англия, Португалия, Мексика, Бельгия, Швейцария, Польша. Я уже молчу про Испанию, Францию, Италию, Бразилию, Аргентину и Германию!!! Перспективы никакой! Детскоюношеский футбол не развивают! На детей забили! Таланты не ищут, не отбирают не отсеивают! Что бы хорошо выступить на каком-то турнире надо начать заниматься детьми и юношами, и то лишь спустя 10-12 лет могут быть результаты! Но у нас ещё не начали нормально заниматься детскоюношеским футболом! Так чего же мы все ждём ?

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 июня 2017, 22:05

      А как с ЛИМИТОМ ??? БЛЯ! !!

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 24 июня 2017, 21:29

      Жеребьевка не важна как показывает горкий опыт ЧМ

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Liverpool#krasnodar 24 июня 2017, 22:32

      Ну он и говорит о "фантастическом" везении, то есть группа А на ЧМ-2018 должна выглядеть примерно так: Россия, Ватикан, Папуа-Новая Гвинея и Сирия. Вот из этой группы мы выйдем в 1/8 финала.....................со второго места)))))

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      Рейтинг: -10

      maksimlezhnev > ARSteven89 24 июня 2017, 23:24

      И то бод большим вопросом))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 июня 2017, 21:20

      Адекватный прогноз.В послематчевом разборе все конкретно и разложили. Может нам и повезет больше,если в форме будут Дзагоев, Зобнин, Дзюба.Может и Караваева подтянут. Денисова однозначно ,увы,не вернут

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Alex Flash 25 июня 2017, 04:03

      Сезон впереди, и Денисову нужно постараться,
      Вот только в Локо он себя проявит, братцы?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июня 2017, 21:15

      Как то бы простых болельщиков успокоить,
      На доброе настроить,
      А этот сразу в лоб.
      Жлоб.

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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 24 июня 2017, 21:05

      И никак иначе...увы, это наш уровень.

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