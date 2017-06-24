Черданцев: «На ЧМ-2018 Россия может выйти из группы только при везении с жеребьевкой и лояльности судей»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о сборной России после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций от команды Мексики (1:2). Подопечные Станислава Черчесова завершили выступление на домашнем турнире. С 14-го июня по 15-е июля 2018 года в 11-ти городах России пройдет чемпионат мира.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 июня 2017 г.