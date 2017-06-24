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    «Локомотив» находится в поисках российского защитника, который подойдет Семину

    «Локомотив» намерен укрепиться защитником с российским паспортом в нынешнее трансферное окно. Именно приобретение россиянина в линию обороны является приоритетом для железнодорожников.

    Тем не менее в данный момент клуб приостановил переговоры с несколькими игроками по причине того, что они не подходят главному тренеру красно-зеленых Юрию Семину. Среди этих футболистов – Андрей Семенов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Роман Нойштедтер, а также Роман Шишкин, проведший вторую часть сезона на правах аренды в «Краснодаре», но правами на которого владеет «Локомотив».

    В прошедшем розыгрыше РФПЛ железнодорожники заняли девятое место.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.06.2017 15:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июня 2017, 18:28

      Среди наших будет тяжко найти хорошего защитника !

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 июня 2017, 17:59

      Палыч молодец, шлак брать не хочет. Из всех перечисленных нет ни одного достойного, одни неженки, бесхребетные и бесхарактерные. Нужны бойцы!

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 24 июня 2017, 16:36

      Из россиян в защите выбор-то невелик, может быть Жиров из "Анжи" или Новосельцева взять в аренду у "Зенита", и ещё Сергей Петров в "Краснодаре" перестал быть основным, но это фланг...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 15:41

      А какая сага была с Нойштедтером.... Паспорт, привлечение в сборную.... Как всё это подавали вкусно, но уже заведомо голимо... А теперь в клубе на дверь указали... Сёмин даже игрока сборной Шишкина игнорирует.... То ли так всё плохо, то ли цели стоят запредельные.... Первые 10 туров прояснят хотелки тренера...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > insider_retro 24 июня 2017, 16:27

      Команда выступит в группе ЛЕ в новом сезоне (6 игр минимум), наверное, и игрок в центр обороны нужен с опытом выступления на данном уровне, моё мнение...Из русских, конечно, выбор невелик, но я бы им посоветовал приобрести словенца Миху Мевлю из "Ростова", неплохо смотрелся на уровне "Атлетико", "ПСВ", "Баварии" и "МанЮнайтед" в прошедшем сезоне еврокубков...Получилось бы трио с Балканского полуострова в обороне: Чорлука-Пейчинович-Мевля...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ARSteven89 24 июня 2017, 16:34

      Граци за детализацию...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ARSteven89 25 июня 2017, 09:00

      тут дело не в ЛЕ, а в ЧР... если в Лиге европы не действует лимит, то в обороне спокойно могут выходить Чорлука-Пейчинович-Михалик, а вот для конкуренции в РФПЛ и нужен хороший центральный защитник и под лимит и чтоб без снижения мастерства чтоб заменить одного из троицы...в ЛЕ Семин точно не будет ставить ни кого из русских... Чорлука и Пейчинович намного выше классом любого ЦЗ с российским паспортом, а Михалик боец, которого Семин знает как облупленного, еще с Динамо Киев

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