Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» находится в поисках российского защитника, который подойдет Семину

«Локомотив» находится в поисках российского защитника, который подойдет Семину

24 июня 2017, 15:28
7

«Локомотив» намерен укрепиться защитником с российским паспортом в нынешнее трансферное окно. Именно приобретение россиянина в линию обороны является приоритетом для железнодорожников.

Тем не менее в данный момент клуб приостановил переговоры с несколькими игроками по причине того, что они не подходят главному тренеру красно-зеленых Юрию Семину. Среди этих футболистов – Андрей Семенов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Роман Нойштедтер, а также Роман Шишкин, проведший вторую часть сезона на правах аренды в «Краснодаре», но правами на которого владеет «Локомотив».

В прошедшем розыгрыше РФПЛ железнодорожники заняли девятое место.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1498308091
А какая сага была с Нойштедтером.... Паспорт, привлечение в сборную.... Как всё это подавали вкусно, но уже заведомо голимо... А теперь в клубе на дверь указали... Сёмин даже игрока сборной Шишкина игнорирует.... То ли так всё плохо, то ли цели стоят запредельные.... Первые 10 туров прояснят хотелки тренера...
Ответить
ARSteven89
1498311386
Из россиян в защите выбор-то невелик, может быть Жиров из "Анжи" или Новосельцева взять в аренду у "Зенита", и ещё Сергей Петров в "Краснодаре" перестал быть основным, но это фланг...
Ответить
Fan Loko mik
1498316395
Палыч молодец, шлак брать не хочет. Из всех перечисленных нет ни одного достойного, одни неженки, бесхребетные и бесхарактерные. Нужны бойцы!
Ответить
XaXatyn
1498318107
Среди наших будет тяжко найти хорошего защитника !
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
2
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
1
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
2
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
6
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+