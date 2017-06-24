«Локомотив» находится в поисках российского защитника, который подойдет Семину

«Локомотив» намерен укрепиться защитником с российским паспортом в нынешнее трансферное окно. Именно приобретение россиянина в линию обороны является приоритетом для железнодорожников.

Тем не менее в данный момент клуб приостановил переговоры с несколькими игроками по причине того, что они не подходят главному тренеру красно-зеленых Юрию Семину. Среди этих футболистов – Андрей Семенов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Роман Нойштедтер, а также Роман Шишкин, проведший вторую часть сезона на правах аренды в «Краснодаре», но правами на которого владеет «Локомотив».

В прошедшем розыгрыше РФПЛ железнодорожники заняли девятое место.