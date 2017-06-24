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Каррера ждет красивого противостояния с «Зенитом»

24 июня 2017, 11:31
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне красивое противостояние с «Зенитом», который возглавляет еще один итальянский специалист – Роберто Манчини.

«Итальянская тренерская школа давно показала на что способны специалисты, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Сейчас Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата.

«Зенит» в предстоящем сезоне будет очень тяжелым соперником. Это российские дерби будет особенным: красивым противостоянием двух команд, которые будут стремиться к чемпионскому титулу с итальянскими тренерами», – рассказал Каррера La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Манчини сменил в «Зените» уволенного Мирчу Луческу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (17)
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adekvat
1498294355
Раз в 16 лет и палка стреляет.
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tank219
1498295789
Итальянская тренерская школа, русский административный ресурс - гремучая смесь по-любому.
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Ubuntu
1498296822
А в итоге ЦСКА всех уделает
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ФК_Полоцк
1498300408
Красивого противостояния в Лиге Чемпионов надо ждать, а не о Зените и Манчини думать...
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карасевщина
1498308610
борьба за зону лиги европы
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rerih
1498308935
итальянское дерби? я тоже за красивый футбол!!!
Ответить
paracetamol
1498312217
Уже готовится пригласить нужного судейку, который видит только то, что нужно для карьеры.
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Тазит
1498313826
Похоже макаронник совсем звезду поймал... Надеюсь, Гончаренко, Бердыев и Кононов спустят его с небес на землю в наступающем сезоне...
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qwera 1969
1498327325
Судя по трансферам и т.д. Зенит уже ЧЕМПИОН! Можно даже не начинать чемпионат России...
Ответить
Red narva
1498352461
Вспомните трансферы рубина в прошлом игровом году?Впечатляло!А толку?
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