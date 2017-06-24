Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера ждет красивого противостояния с «Зенитом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне красивое противостояние с «Зенитом», который возглавляет еще один итальянский специалист – Роберто Манчини.

    «Итальянская тренерская школа давно показала на что способны специалисты, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Сейчас Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата.

    «Зенит» в предстоящем сезоне будет очень тяжелым соперником. Это российские дерби будет особенным: красивым противостоянием двух команд, которые будут стремиться к чемпионскому титулу с итальянскими тренерами», – рассказал Каррера La Gazzetta Dello Sport.

    Напомним, что Манчини сменил в «Зените» уволенного Мирчу Луческу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:01

      Вспомните трансферы рубина в прошлом игровом году?Впечатляло!А толку?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 июня 2017, 21:02

      Судя по трансферам и т.д. Зенит уже ЧЕМПИОН! Можно даже не начинать чемпионат России...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > qwera 1969 24 июня 2017, 21:07

      Так и не начинайте,
      Для приличия на сборах попинайте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июня 2017, 17:17

      Похоже макаронник совсем звезду поймал... Надеюсь, Гончаренко, Бердыев и Кононов спустят его с небес на землю в наступающем сезоне...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 17:03

      Российское дерби - это более 200 матчей , а не только Спартак - Зенит . Есть еще команды , которые в этом сезоне серьезно попортят кровь и Спартаку , и Зениту . А там тренеры далеко не итальянцы . Ужо звездить хватит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уже готовится пригласить нужного судейку, который видит только то, что нужно для карьеры.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 24 июня 2017, 15:55

      итальянское дерби? я тоже за красивый футбол!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июня 2017, 15:50

      борьба за зону лиги европы

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 июня 2017, 15:45

      Каррера ещё не знает, что для красоты противостояния арбитр должен пенальти в ворота Спартака назначить, или у соперника Зенита игрока удалить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 24 июня 2017, 15:20

      А для меня в нашем чемпионате два лучших матча в сезоне - "дерби всея Руси"!!! Жаль, что не всегда эти команды борются за чемпионство и не встречаются в финале кубка страны, вот это была бы жара...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:33

      Красивого противостояния в Лиге Чемпионов надо ждать, а не о Зените и Манчини думать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Red narva > ФК_Полоцк 25 июня 2017, 21:36

      хорошо сказал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11