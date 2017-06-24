Каррера ждет красивого противостояния с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне красивое противостояние с «Зенитом», который возглавляет еще один итальянский специалист – Роберто Манчини.

«Итальянская тренерская школа давно показала на что способны специалисты, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Сейчас Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата.

«Зенит» в предстоящем сезоне будет очень тяжелым соперником. Это российские дерби будет особенным: красивым противостоянием двух команд, которые будут стремиться к чемпионскому титулу с итальянскими тренерами», – рассказал Каррера La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Манчини сменил в «Зените» уволенного Мирчу Луческу.