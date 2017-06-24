«Рома» ведет переговоры с результативным нападающим «Бока Хуниорс»

В ближайшее время состав «Ромы» может пополнить форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто.

«В последнее время Дарио заинтересовал несколько ведущих европейских клубов после того, как «Бока Хуниорс» стал чемпионом. И «Рома» – один из таких клубов. Сейчас мы ведем переговоры.

«Бока» оценивает этот трансфер в 15-20 миллионов евро. Постараемся удовлетворить запросы футболиста, который показал, на что он способен в Аргентине. Для него было бы очень важно попасть в Европу», – рассказал агент 27-летнего футболиста.

В этом сезоне Бенедетто сыграл в 24 матчах чемпионата Аргентины, забил в них 19 голов и отдав три результативные передачи.