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    «Рома» ведет переговоры с результативным нападающим «Бока Хуниорс»

    В ближайшее время состав «Ромы» может пополнить форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто.

    «В последнее время Дарио заинтересовал несколько ведущих европейских клубов после того, как «Бока Хуниорс» стал чемпионом. И «Рома» – один из таких клубов. Сейчас мы ведем переговоры.

    «Бока» оценивает этот трансфер в 15-20 миллионов евро. Постараемся удовлетворить запросы футболиста, который показал, на что он способен в Аргентине. Для него было бы очень важно попасть в Европу», – рассказал агент 27-летнего футболиста.

    В этом сезоне Бенедетто сыграл в 24 матчах чемпионата Аргентины, забил в них 19 голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 07:34
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