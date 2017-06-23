Берлускони хотел бы, чтобы Ибрагимович вернулся в «Милан»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы видеть в составе миланского клуба нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович? Я бы хотел снова видеть его в футболке «Милана». Да, он уже ветеран, но почему нет? Мне бы хотелось, чтобы он снова играл за нас под девятым номером», – сказал Берлускони.

Напомним, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» покинул английский клуб по окончании завершившегося сезона, когда руководство «красных дьяволов» в связи с травмой колена игрока отказалось продлевать с ним контракт.

За «Милан» 35-летний швед выступал с 2010 по 2012 год.