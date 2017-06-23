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    Агент Кайоде проведет встречу с представителями ЦСКА и «Локомотива», сумма трансфера может составить 4-5 миллионов

    Футбольный агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего «Аустрии» Оларенваю Кайоде, заявил, что проведет встречу с представителями ЦСКА и «Локомотива», на которой обсудит возможный переход своего клиента в один из московских клубов.

    В завершившемся сезоне Кайоде провел за «Аустрию» в австрийской Бундеслиге 33 матча, в которых забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

    – Мне пришло приглашение на встречу в Москве, однако наш график пока еще не сформирован. Австрийское издание сообщило, что я приеду завтра, но это не так – мы приедем, когда договоримся о встрече с московскими клубами.

    – Кайоде – лидер «Аустрии», отпустят ли его в другой клуб?

    – Конечно, сто процентов отпустят. Дело в том, что «Аустрии» нужны деньги для реконструкции своего стадиона, а это недешево. Поэтому им понадобятся деньги с продажи Кайоде.

    – О какой сумме идет речь?

    – 4-5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.06.2017 20:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 12 августа 2017, 22:55

      ЦСКА он точно нужен и в ЛЧ, вон Думбия и Хонду взяли из таких чемпионатах и они лидерами стались #Гинернежидись

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июня 2017, 18:25

      Нап вроде не плохой можно брать !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:54

      17 голов в 33 матчах - нормальный результат , да же в Австрии . В РФПЛ вполне может продолжить .

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 20:05

      Будет аукцион !

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