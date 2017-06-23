Агент Кайоде проведет встречу с представителями ЦСКА и «Локомотива», сумма трансфера может составить 4-5 миллионов

Футбольный агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего «Аустрии» Оларенваю Кайоде, заявил, что проведет встречу с представителями ЦСКА и «Локомотива», на которой обсудит возможный переход своего клиента в один из московских клубов.

В завершившемся сезоне Кайоде провел за «Аустрию» в австрийской Бундеслиге 33 матча, в которых забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

– Мне пришло приглашение на встречу в Москве, однако наш график пока еще не сформирован. Австрийское издание сообщило, что я приеду завтра, но это не так – мы приедем, когда договоримся о встрече с московскими клубами.

– Кайоде – лидер «Аустрии», отпустят ли его в другой клуб?

– Конечно, сто процентов отпустят. Дело в том, что «Аустрии» нужны деньги для реконструкции своего стадиона, а это недешево. Поэтому им понадобятся деньги с продажи Кайоде.

– О какой сумме идет речь?

– 4-5 миллионов евро.