Фан-зона в Санкт-Петербурге будет закрыта

Вообще странно, что фан-зону в Питере открыли на Конюшенной площади. Нет, конечно - это не противостояние Спартак-ЦСКА, но как-то слух режет. Правильное решение! ))
Фан-зона на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня, будет закрыта. Такое решение было принято из-за проведения в городе гуляний выпускников.
Напомним, что она была открыта 17 июня, когда состоялся первый матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии.
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— Welcome2018·com (@welcome_2018) 23 июня 2017 г.