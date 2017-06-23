Фан-зона в Санкт-Петербурге будет закрыта

Фан-зона на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня, будет закрыта. Такое решение было принято из-за проведения в городе гуляний выпускников.

Напомним, что она была открыта 17 июня, когда состоялся первый матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии.