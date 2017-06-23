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    Фан-зона в Санкт-Петербурге будет закрыта

    Фан-зона на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня, будет закрыта. Такое решение было принято из-за проведения в городе гуляний выпускников.

    Напомним, что она была открыта 17 июня, когда состоялся первый матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии.

    Источник: Twitter

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    23.06.2017 09:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 июня 2017, 14:58

      Вообще странно, что фан-зону в Питере открыли на Конюшенной площади. Нет, конечно - это не противостояние Спартак-ЦСКА, но как-то слух режет. Правильное решение! ))

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 июня 2017, 10:15

      Алые паруса там не только выпускники будут

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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 23 июня 2017, 10:07

      Очень правильное решение!!!

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