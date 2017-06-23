Агент: «Еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига»

Футбольный агент Хасан Джетинкая, представляющий интересы нападающего «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга, назвал президента этого клуба Оливера Минцлаффа высокомерным человеком. Напомним, что тот опроверг желание немецкого клуба расставаться с футболистом. При этом президент пообещал напомнить агенту о сроках действия контракта, отправив тому копию всех бумаг.

«До этого времени я еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига». Я прекрасно осведомлен до какого срока действует контракт Форсберга с клубом. И я также знаю, чем ему обязан «Лейпциг».

Для меня сейчас очевидно то, что Эмиль хочет сделать следующий шаг в своей карьере», – сказал агент.

В прошедшем сезоне Форсберг сыграл 30 матчей, в которых стал автором восьми голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.