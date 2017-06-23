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  • Агент: «Еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига»

Агент: «Еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига»

23 июня 2017, 08:44
3

Футбольный агент Хасан Джетинкая, представляющий интересы нападающего «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга, назвал президента этого клуба Оливера Минцлаффа высокомерным человеком. Напомним, что тот опроверг желание немецкого клуба расставаться с футболистом. При этом президент пообещал напомнить агенту о сроках действия контракта, отправив тому копию всех бумаг.

«До этого времени я еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига». Я прекрасно осведомлен до какого срока действует контракт Форсберга с клубом. И я также знаю, чем ему обязан «Лейпциг».

Для меня сейчас очевидно то, что Эмиль хочет сделать следующий шаг в своей карьере», – сказал агент.

В прошедшем сезоне Форсберг сыграл 30 матчей, в которых стал автором восьми голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Форсберг Эмиль
Комментарии (3)
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Masteralex
1498200383
нужно знать одну вещь - все футбольные агенты это ушлые и меркантильные мудаки а потом уже можно почитать эту новость и поржать над тем, как агент жалуется на президента клуба, что ему не дают срубить побольше бабла рассорив игрока и клуб
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alex kidn
1498219537
Агент просто хотел срубить денег на халяву, его бы право, об бы продавал футболиста каждые полгода и имел бы процент
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PahaSpartak
1591555981
А теперь первая несгораемая сумма и вопрос, что запретить в России? 1. Пудинг 2. Лунтик 3. Путинг 4 Митинг
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