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    Агент: «Еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига»

    Футбольный агент Хасан Джетинкая, представляющий интересы нападающего «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга, назвал президента этого клуба Оливера Минцлаффа высокомерным человеком. Напомним, что тот опроверг желание немецкого клуба расставаться с футболистом. При этом президент пообещал напомнить агенту о сроках действия контракта, отправив тому копию всех бумаг.

    «До этого времени я еще никогда не встречал такого высокомерия, как у президента «Лейпцига». Я прекрасно осведомлен до какого срока действует контракт Форсберга с клубом. И я также знаю, чем ему обязан «Лейпциг».

    Для меня сейчас очевидно то, что Эмиль хочет сделать следующий шаг в своей карьере», – сказал агент.

    В прошедшем сезоне Форсберг сыграл 30 матчей, в которых стал автором восьми голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Bild

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    23.06.2017 08:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      PahaSpartak 7 июня 2020, 21:53

      А теперь первая несгораемая сумма и вопрос, что запретить в России? 1. Пудинг 2. Лунтик 3. Путинг 4 Митинг

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 июня 2017, 15:05

      Агент просто хотел срубить денег на халяву, его бы право, об бы продавал футболиста каждые полгода и имел бы процент

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 июня 2017, 09:46

      нужно знать одну вещь - все футбольные агенты это ушлые и меркантильные мудаки

      а потом уже можно почитать эту новость и поржать над тем, как агент жалуется на президента клуба, что ему не дают срубить побольше бабла рассорив игрока и клуб

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