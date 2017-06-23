Кассано ведет переговоры с «Вероной» и «Кротоне»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано может вернуться в большой футбол, сообщает Sky Sport Italia. Сейчас игрок ведет переговоры с «Вероной» и «Кротоне». В первом клубе играет его бывший партнер по «Сампдории» форвард Джампаоло Паццини. Команда по итогам прошедшего сезона завоевала серебряные медали Серии B, а также получила право выступать в Серии А в следующем сезоне.

Напомним, что 34-летний Кассано пропускал прошедший сезон из-за разногласий по контракту с «Сампдорией». Ранее он также играл в составе итальянских «Пармы», «Интера» и «Милана».