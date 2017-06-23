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    Кассано ведет переговоры с «Вероной» и «Кротоне»

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано может вернуться в большой футбол, сообщает Sky Sport Italia. Сейчас игрок ведет переговоры с «Вероной» и «Кротоне». В первом клубе играет его бывший партнер по «Сампдории» форвард Джампаоло Паццини. Команда по итогам прошедшего сезона завоевала серебряные медали Серии B, а также получила право выступать в Серии А в следующем сезоне.

    Напомним, что 34-летний Кассано пропускал прошедший сезон из-за разногласий по контракту с «Сампдорией». Ранее он также играл в составе итальянских «Пармы», «Интера» и «Милана».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 июня 2017, 08:05

      В любом из этих клубов звездой будет.

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