Верратти завершит отдых на Ибице, чтобы вернуться в Париж и убедить «ПСЖ» отпустить его в «Барселону»

«Бомбардир» писал о том, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Игрок отдыхает на Ибице, где сегодня подтвердил интерес к каталонскому клубу в разговоре с болельщиком. При этом руководство парижан не желает расставаться с итальянцем. По информации Sport.es, 24-летний хавбек в течение суток досрочно прервет каникулы, чтобы встретиться с представителями клуба и настоять на своем уходе.

В минувшем сезоне Верратти футболист забил три гола и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 38,25 миллионов евро.