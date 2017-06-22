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    Верратти завершит отдых на Ибице, чтобы вернуться в Париж и убедить «ПСЖ» отпустить его в «Барселону»

    «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

    Игрок отдыхает на Ибице, где сегодня подтвердил интерес к каталонскому клубу в разговоре с болельщиком. При этом руководство парижан не желает расставаться с итальянцем. По информации Sport.es, 24-летний хавбек в течение суток досрочно прервет каникулы, чтобы встретиться с представителями клуба и настоять на своем уходе.

    В минувшем сезоне Верратти футболист забил три гола и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 38,25 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +450

      Houston 23 июня 2017, 00:21

      Отличный игрок

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