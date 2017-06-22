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    Верратти – болельщику на Ибице: «Как дела с «Барселоной»? Все хорошо»

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о желании полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти продолжить карьеру в «Барселоне».

    Испанский ресурс Sport.es сообщил о том, что болельщик встретил 24-летнего итальянца на Ибице, где футболист проводит отпуск. По данным источника, в ответ на вопрос о ситуации с трансфером в каталонский клуб Верратти ответил: «Все хорошо».

    В прошедшем сезоне игрок футболист забил три гола и отдал восемь результативных передач в 43-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 38,25 миллионов евро. Команда Унаи Эмери заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Франции-2016/17.

    Источник: Sport.es

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    22.06.2017 19:47
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