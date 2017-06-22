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    Сборная России провела тренировку в отеле

    Футболисты сборной России сегодня провели в спортивных залах отеля восстановительную тренировку. Как сообщается в официальном твиттере команды, во второй половине дня сборная вылетит в Казань.

    Напомним, что в субботу, 24 июня, Россия на «Казань Арене» сыграет с Мексикой в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 12:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 20:09

      "...Сборная России провела тренировку в отеле..."
      Не в баре, не клубе - перевёл дух!!!... Тогда продолжаем надеяться!!...

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VVM1964 22 июня 2017, 21:12

      Они могут....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 июня 2017, 18:54

      правильно нех..на поле выходить..какая разница где школьную физзарядку проводить..можно и на кроватях..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Chernyi Lis 22 июня 2017, 20:10

      А чё.... На кроватках ножки подняли, велосипедики без нагрузки покрутили и нормуль...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 июня 2017, 18:15

      Но хоть не в ресторане отеля.

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 июня 2017, 18:00

      Какой тренер,такие же тренировки... Им до лампочки...

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:49

      Почитал я тут, скучные вы, по себе судите,
      Дерьмо вытащите, доброе забудете.
      Я б таким паспорт болельщика не давал,
      Тут уровень - школьный спортзал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 июня 2017, 14:53

      Готовились к Монте Карло... Консультировались по Скайпу с Кокориным и Мамаевым...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 22 июня 2017, 14:46

      Бухали по любому! Черчесов фото с Роналдо показывал и плакал....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2017, 13:26

      Из отеля не выходили и мячи не брали ))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > acer2003 22 июня 2017, 20:12

      Супер....

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 13:11

      Главное чтобы не в кальянной)

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 июня 2017, 13:04

      Ждем следующих новостей:
      - Сборная России провела тренировку в ресторане
      - Сборная России провела тренировку в кабаке
      - Сборная России провела тренировку на пляже (естественно в Испании или во Франции)
      А также:
      - Сборная России провела тренировку во сне
      - Сборная России провела тренировку на Xbox
      И апогей:
      - Сборная России вообще не проводила тренировок

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Atom2020 22 июня 2017, 13:52

      ....в бане, казино, на хате у кокоши и конечно же в барделе))

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      Рейтинг: +816

      diktatop > Atom2020 22 июня 2017, 14:19

      апагей будет когда они скажут что и так умеют пинать

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