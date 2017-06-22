"...Сборная России провела тренировку в отеле..."

Футболисты сборной России сегодня провели в спортивных залах отеля восстановительную тренировку. Как сообщается в официальном твиттере команды, во второй половине дня сборная вылетит в Казань.

Напомним, что в субботу, 24 июня, Россия на «Казань Арене» сыграет с Мексикой в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.