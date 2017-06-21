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    Нигматуллин: «Ничья со сборной Португалии? Не самый худший результат»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями о предстоящем матче национальной команды с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Я надеюсь, наш замечательный город, наш стадион сработают дополнительной силой и мотивацией, чтобы в этом матче не было фаворита, а силы были равными. Все эти факторы должны сделать так, что у обоих соперников будут шансы 50 на 50.

    Ничья со сборной Португалии? Не самый худший результат в матче с действующим чемпионом Европы. Но я не хочу, чтобы мы рассуждали, что ничья будет нам за счастье. Мы тоже должны себя уважать и стремиться побеждать любого соперника», – заявил Нигматуллин.

    Россия в первом туре турнира обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 16:29
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