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    Бурлак: «Весь первый сбор «Рубин» работал над обороной»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что команда на данном этапе сборов в Австрии в большей степени уделяет внимание игре в обороне. Футболист также прокомментировал и победу клуба в контрольном матче над «Целе» (2:0).

    «Естественно, важно было победить, но для нас самое главное было отработать в обороне, потому что весь сбор мы занимались именно обороной. Атакой будем заниматься на втором сборе. Выиграли 2:0, все сыграли по тайму, я чуть поменьше, получили нагрузку», – заявил Бурлак.

    Ранее сообщалось, что футболист в летнее трансферное окно может перейти в «Локомотив».

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.06.2017 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 июня 2017, 08:43

      Естественно,все начинается с обороны..,а уж у Бекиича,тем более.)

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