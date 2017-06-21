Бурлак: «Весь первый сбор «Рубин» работал над обороной»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что команда на данном этапе сборов в Австрии в большей степени уделяет внимание игре в обороне. Футболист также прокомментировал и победу клуба в контрольном матче над «Целе» (2:0).

«Естественно, важно было победить, но для нас самое главное было отработать в обороне, потому что весь сбор мы занимались именно обороной. Атакой будем заниматься на втором сборе. Выиграли 2:0, все сыграли по тайму, я чуть поменьше, получили нагрузку», – заявил Бурлак.

Ранее сообщалось, что футболист в летнее трансферное окно может перейти в «Локомотив».