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  • Товарищеский матч. «Рубин» выиграл у словенского клуба «Целе»

Товарищеский матч. «Рубин» выиграл у словенского клуба «Целе»

20 июня 2017, 15:18
5

«Рубин» провел контрольный матч со словенским клубом «Целе». Российская команда одержала во встрече победу со счетом 2:0.

Рубин (Россия) – Целе (Словения) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карадениз, 2; 2:0 – Сорокин, 51

Рубин (первый тайм): Рыжиков, Гранат, Санчес, Самбрано, Кузьмин, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жонатас.

Рубин (второй тайм): Фильцов, Бауэр, Сорокин, Бурлак (Кобахидзе, 71), Кверквелия, Устинов, Сонг, Цакташ, Жемалетдинов, Ахметов, Лестьенн (Махатадзе, 66).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Целе
Комментарии (5)
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Челнинец
1497966637
Рубину нужно от Балласта избавиться, очень много ненужных игроков!
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insider_retro
1497968722
Неувядающий Карадениз.... Во пахарь!!!...
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Михайловский Технарь
1497974693
Вперед Рубин)
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rubinovyi2
1497975698
Гек-это вам не Керж,безо всяких громких лозунгов,выходит на поле,играет,забивает..))
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Serjoga
1497976606
Это первый состав Рубина выиграл первый тайм НЕПОНЯТНОГО матча! Вы бы еще по хоккейной схеме играли пятерками с заменами по ходу матча! На фига нужны такие матчи? Делайте оглавление, что была совместная тренеровка, а не тов. матч, который еще и в статистику попадет! Порно это, а не матч!
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