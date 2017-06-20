Товарищеский матч. «Рубин» выиграл у словенского клуба «Целе»

«Рубин» провел контрольный матч со словенским клубом «Целе». Российская команда одержала во встрече победу со счетом 2:0.

Рубин (Россия) – Целе (Словения) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карадениз, 2; 2:0 – Сорокин, 51

Рубин (первый тайм): Рыжиков, Гранат, Санчес, Самбрано, Кузьмин, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жонатас.

Рубин (второй тайм): Фильцов, Бауэр, Сорокин, Бурлак (Кобахидзе, 71), Кверквелия, Устинов, Сонг, Цакташ, Жемалетдинов, Ахметов, Лестьенн (Махатадзе, 66).