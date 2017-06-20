Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. «Рубин» выиграл у словенского клуба «Целе»

    «Рубин» провел контрольный матч со словенским клубом «Целе». Российская команда одержала во встрече победу со счетом 2:0.

    Рубин (Россия) – Целе (Словения) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Карадениз, 2; 2:0 – Сорокин, 51

    Рубин (первый тайм): Рыжиков, Гранат, Санчес, Самбрано, Кузьмин, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жонатас.

    Рубин (второй тайм): Фильцов, Бауэр, Сорокин, Бурлак (Кобахидзе, 71), Кверквелия, Устинов, Сонг, Цакташ, Жемалетдинов, Ахметов, Лестьенн (Махатадзе, 66).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 июня 2017, 19:36

      Это первый состав Рубина выиграл первый тайм НЕПОНЯТНОГО матча! Вы бы еще по хоккейной схеме играли пятерками с заменами по ходу матча! На фига нужны такие матчи? Делайте оглавление, что была совместная тренеровка, а не тов. матч, который еще и в статистику попадет! Порно это, а не матч!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 июня 2017, 19:21

      Гек-это вам не Керж,безо всяких громких лозунгов,выходит на поле,играет,забивает..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 июня 2017, 19:04

      Вперед Рубин)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:25

      Неувядающий Карадениз.... Во пахарь!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 20 июня 2017, 16:50

      Рубину нужно от Балласта избавиться, очень много ненужных игроков!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11