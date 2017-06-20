Источник: Матич готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич может сменить клубную прописку. Как сообщается, 28-летний футболист хотел бы воссоединиться с Жозе Моуринью, под руководством которого выступал в лондонской команде. Португальский специалист ищет хавбека оборонительного плана, и Матич является одним из возможных кандидатов на переход в «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.