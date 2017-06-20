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    Источник: Матич готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич может сменить клубную прописку. Как сообщается, 28-летний футболист хотел бы воссоединиться с Жозе Моуринью, под руководством которого выступал в лондонской команде. Португальский специалист ищет хавбека оборонительного плана, и Матич является одним из возможных кандидатов на переход в «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    20.06.2017 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 июня 2017, 09:30

      а вот этого трансфера очень хочется)) в 1000 раз лучше Перишича

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