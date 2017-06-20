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    Хиддинк: «Промес в России развил себя в очень хорошего игрока»

    Бывший тренер сборной России и Голландии Гус Хиддинк высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. По мнению Хиддинка, 25-летний хавбек значительно прибавил в мастерстве после переезда в РФПЛ.

    – Главная звезда «Спартака» – человек, которого именно вы впервые привлекли в сборную Голландии.

    – Квинси Промес! Он развил себя здесь в очень хорошего игрока. Квинси уехал из «Твенте» в Москву, когда был еще совсем молод. У некоторых людей в Голландии возникали опасения: сможет ли Промес в России подняться на новый уровень? У вас сложная лига, в ней не у каждого, тем более молодого, получается «выжить». К тому же в таком большом городе.

    Другие предполагали, что парень поехал только ради денег. Бывают такие исключительно «финансовые» трансферы. Но у Промеса не тот случай. Квинси оказался очень амбициозным и растет с каждым сезоном. Мы следили за ним и поняли это. Когда впервые пригласили его в сборную, Квинси уже периодически решал исход встреч в пользу «Спартака». А дальше это стало происходить все чаще. Мне он очень нравится. Промес – очень открытый и доступный человек, который ловит все на лету. Постоянно стремится обыграть соперника, придумать что-то нестандартное. Классный парень!

    В минувшем сезоне чемпионата России Промес забил 12 голов и сделал девять результативных передач в 26 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Aston_Martin 20 июня 2017, 11:34

      Черное Золото Спартака

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 20 июня 2017, 09:07

      так еще и репчик почитывает :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 07:38

      Талант не пропьешь.

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