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    Лев назвал сборную Чили одной из лучших команд в мире

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Чили.

    «С Чили нам придется тяжело. Они играют настолько резко и интенсивно, что нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Одна из лучших команд в мире», – сказал Лев.

    Напомним, встреча пройдет 22 июня на «Казань Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2017 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июня 2017, 10:23

      Такая игра, как во втором тайме с Австралией, ничего хорошего с чилийцами не даст. Надеюсь, Лёв и К игре в Казани выводы надлежащие сделают. Ждём с нетерпением!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 22:41

      С австралийцами начали за здравие, а потом куда-то почти всё девалось.... Играли здорово, динамично, сильно персонально, но концовка всё смазала... С Чили так не прокатит... Всем удачи и красиво футбола!......

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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 22:40

      Моя команда))Вива Чили!

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