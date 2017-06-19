Лев назвал сборную Чили одной из лучших команд в мире

Такая игра, как во втором тайме с Австралией, ничего хорошего с чилийцами не даст. Надеюсь, Лёв и К игре в Казани выводы надлежащие сделают. Ждём с нетерпением!
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Чили.
«С Чили нам придется тяжело. Они играют настолько резко и интенсивно, что нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Одна из лучших команд в мире», – сказал Лев.
Напомним, встреча пройдет 22 июня на «Казань Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени.