Лев назвал сборную Чили одной из лучших команд в мире

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Чили.

«С Чили нам придется тяжело. Они играют настолько резко и интенсивно, что нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Одна из лучших команд в мире», – сказал Лев.

Напомним, встреча пройдет 22 июня на «Казань Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени.