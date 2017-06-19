Булыкин высказался за введение системы видеоповторов в РФПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин подчеркнул, что уже давно пора ввести систему видеоповторов в футболе, в том числе в РФПЛ. По его мнению, это сделает результаты матчей более справедливыми.

Напомним, видеопомощник используется на проходящем ныне Кубке конфедераций в России. В первом туре группового раунда арбитры уже несколько раз прибегали к его услугам.

«Я всегда высказывался за введение видеоповторов в футболе. Давно пора ввести эту систему везде, в том числе и в чемпионате России. Тем более, во многих странах Европы уже собираются использовать ее. Видеоповторы вносят справедливость, так как порой судейские ошибки ломают игру. Использование видеоповторов, как показала практика на Кубке конфедераций, не влияет на динамику игры.

Максимум пауза составляла 20 секунд, поэтому я вижу только плюсы от введения этой системы в футболе как для болельщиков, так и для футболистов. Игроки будут уверены, что моменты будут трактоваться правильно. Благодаря видеоповторам мы будем видеть чистую игру. Но, конечно, будут моменты, которые даже при видеоповторе не могут быть расценены правильно на 100%», – сказал Булыкин.