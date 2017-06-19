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    Пепе призвал Роналду перейти вместе с ним в «ПСЖ»

    Защитник «Реала» Пепе призвал нападающего мадридцев Криштиану Роналду присоединиться к нему в «ПСЖ», информирует El Transistor.

    В настоящее время оба игрока выступают на Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии и помимо прочего обсуждают свое будущее.

    Ранее сообщалось, что Пепе, контракт которого со сливочными истекает в конце июня, продолжит карьеру в парижском клубе. Кроме того, по информации СМИ, Роналду также намерен покинуть «галактикос» из-за проблем с налоговыми органами Испании. 32-летний игрок проявляет желание вернуться в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 13:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 июня 2017, 15:48

      да было бы не плохо МЮ бы точно в атаке усилил

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июня 2017, 15:47

      Было бы не понятно зачем нужен Пепе Парижу , потому что у них там и так все хорошо с центральными защитниками , но если Пепе удастся уговорить Криштиану переехать в Париж , то тогда его переход вполне будет оправдан .Даже если он не разу не выйдет в старте, то даже тогда руководство и болельщики будут довольны ( но я на самом деле думаю ,что Пепе может пригодится почти в каждой большой команде ,очень уж опытный и надежный защитник ).

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 14:45

      Столько денег у Роналду, ну оплати эти 15 лямов да и все.

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 14:34

      Давай в россию тут богатые налоги не платят

      2
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 14:15

      ))) веский аргумент))) хорошая мотивация для перехода )))

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 июня 2017, 13:59

      Деньги решают все.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 июня 2017, 13:54

      Разваливается Реал

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Decorhome 19 июня 2017, 15:07

      Вряд ли, но уход Р. пошатнёт брендовый статус...

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 13:48

      Ахахх.Депардье тоже убегал.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 13:33

      Во Франции скажут: налоги платите,
      В Россию не хотите?

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > subbotaspartak 19 июня 2017, 17:58

      Вот вот.. Ди Марию ведь тоже во франции налоговики атаковали! Так что в Россию ( тут налог мизер для него по сравнению с Испанией!) А если серьёзно, никуда он не уйдёт!! В Реале сейчас очень сильная команда! И тут можно трофеи закалачивать и дальше, как клубные так и личные!!! А с налогами, как и лёня месси разберётся!

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