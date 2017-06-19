Пепе призвал Роналду перейти вместе с ним в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Пепе призвал нападающего мадридцев Криштиану Роналду присоединиться к нему в «ПСЖ», информирует El Transistor.

В настоящее время оба игрока выступают на Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии и помимо прочего обсуждают свое будущее.

Ранее сообщалось, что Пепе, контракт которого со сливочными истекает в конце июня, продолжит карьеру в парижском клубе. Кроме того, по информации СМИ, Роналду также намерен покинуть «галактикос» из-за проблем с налоговыми органами Испании. 32-летний игрок проявляет желание вернуться в «Манчестер Юнайтед».