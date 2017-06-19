«Милан» провел переговоры с голкипером «Байера» Лено

Руководство «Милана» находится в поисках голкипера на следующий сезон. Одним из таких вариантов является вратарь леверкузенского «Байера» Бернд Лено.

Итальянцы уже провели предварительные переговоры с представителями футболиста. Учитывая, что немецкий клуб остался без еврокубков на следующий сезон, то Лено может рассмотреть вариант перехода в «Милан», который будет участвовать в Лиге Европы.

Действующий контракт голкипера с «Байером» рассчитан до середины 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.