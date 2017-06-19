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    «Милан» провел переговоры с голкипером «Байера» Лено

    Руководство «Милана» находится в поисках голкипера на следующий сезон. Одним из таких вариантов является вратарь леверкузенского «Байера» Бернд Лено.

    Итальянцы уже провели предварительные переговоры с представителями футболиста. Учитывая, что немецкий клуб остался без еврокубков на следующий сезон, то Лено может рассмотреть вариант перехода в «Милан», который будет участвовать в Лиге Европы.

    Действующий контракт голкипера с «Байером» рассчитан до середины 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    19.06.2017 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:31

      Уже не первый голкипер , которого Милан смотрит . И думаю не последний !

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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2017, 14:06

      Очень не плохой вариант!

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