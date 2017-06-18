Судья матча Португалия – Мексика не засчитал гол Пепе после просмотра видеоповтора

Главный арбитр Нестор Питана, обслуживающий встречу 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между Португалией и Мексикой, отменил гол номинальных хозяев после просмотра видеоповтора.

На 23-й минуте защитник португальцев Пепе открыл счет в матче, однако 42-летний судья после консультации с помощниками не засчитал забитый мяч из-за офсайда.

За ходом событий игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».