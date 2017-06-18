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    Судья матча Португалия – Мексика не засчитал гол Пепе после просмотра видеоповтора

    Главный арбитр Нестор Питана, обслуживающий встречу 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между Португалией и Мексикой, отменил гол номинальных хозяев после просмотра видеоповтора.

    На 23-й минуте защитник португальцев Пепе открыл счет в матче, однако 42-летний судья после консультации с помощниками не засчитал забитый мяч из-за офсайда.

    За ходом событий игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 18:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 июня 2017, 21:23

      Если бы ввели видео повторы в ЛаЛиги и в ЛЧ в этом году, то Реал вряд ли стал бы чемпионом в обеих турнирах! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > Luis Figo 18 июня 2017, 22:24

      Кто о чем, а вшивый о бане...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 21:20

      Толково, быстро и споров никаких.... Меньше будет раздоров и напряжёнки на поле....

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 июня 2017, 20:38

      Наконец - то.Отобрали халявную пайку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      AlSl11 18 июня 2017, 20:14

      хоть всё честно будет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 18 июня 2017, 20:03

      Видео повтор не позволил Португалии выиграть:D

      -1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 18 июня 2017, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по мне дак это бред с просмотрами повторов

      -6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Динияр Билялетдинов 18 июня 2017, 19:38

      ты не один так думаешь....
      такого же мнения придерживаются отзывчивые, чуткие к просьбам арбитры и футбольные дельцы....
      но видимо, хоть и не по своей воле, но всё-таки придётся в нашем чемпионате вводить таких помощников, чтоб потом игроки команд решали кто сильней, а не судьи....

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 июня 2017, 19:12

      Гол отменили и все игроки приняли это решения, как должное, без шума и пыли.

      2
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