Сандро может попросить «Ювентус» выставить его на трансфер

В четверг «Бомбардир» писал о том, что «Ювентус» отклонил предложение «Челси» по продаже защитника Алекса Сандро. Считается, что синие предложили за бразильца 55,2 миллионов фунтов.

Согласно новой информации, 26-летний игрок может попросить клуб о выставлении его на трансферный рынок. Комментируя ситуацию, генеральный менеджер туринского клуба Джузепе Маротта сказал, что футболисты вправе решать свою судьбу самостоятельно.

В августе 2015 года Сандро перешел в «Ювентус» из «Порту». Сумма сделки составила 26 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец сыграл в 43-х матчах команды Массимилиано Аллегри, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.